Addio a Pippo, volto amato della Pasticceria Siciliana di Luino

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Ieri pomeriggio, nella chiesa di San Pietro in Campagna, in occasione dei funerali, Luino si è raccolta nel silenzio e nella preghiera per salutare per l’ultima volta Giuseppe La Carrubba, per tutti semplicemente “Pippo”, spentosi all’età di 68 anni dopo una lunga malattia affrontata con dignità e discrezione.

A precedere la cerimonia, la recita del Santo Rosario, seguita da un lungo momento di raccoglimento. La chiesa era colma di volti commossi: amici, clienti, conoscenti, ma soprattutto la sua famiglia, stretta in un abbraccio che solo l’amore può dare nei momenti più dolorosi. Accanto a lui, fino all’ultimo istante, i suoi cari, la moglie Angela, i figli, le nuore, i nipoti, le sorelle e tutti i parenti. A loro si è unita l’intera comunità luinese, che ha voluto stringersi attorno alla famiglia in questo giorno di grande tristezza. Le parole, i gesti, i silenzi pieni di significato hanno parlato più di qualsiasi discorso.

Giuseppe aveva scelto Luino come seconda casa. Arrivato dalla sua Sicilia anni fa, con il cuore colmo di speranza e la voglia di costruire qualcosa di bello per sé e per la propria famiglia, aveva saputo farsi apprezzare grazie a un lavoro fatto con passione, sacrificio e dedizione. La Pasticceria Siciliana, portata avanti con Angela e i figli, era diventata negli anni una piccola istituzione, meta quotidiana per colazioni, pause golose e aperitivi.

Le sue specialità, dai pasticcini alle torte, dagli arancini alle altre prelibatezze siciliane, parlavano di lui. Ma più ancora parlava la sua umanità: sempre pronto a una parola gentile, a un consiglio, a un sorriso offerto con naturalezza. Tanti turisti ricordano l’accoglienza ricevuta nel suo locale, e tanti luinesi hanno legato alla sua figura momenti importanti della propria vita.

Il suo volto rimarrà impresso nel ricordo di chi lo ha conosciuto, così come i suoi gesti quotidiani, semplici e pieni di cura. Nelle vetrine della pasticceria, nei racconti dei clienti affezionati, nel profumo di dolce appena sfornato, Pippo continuerà a vivere, ogni giorno, tra chi lo ha amato.

Al termine della cerimonia, Giuseppe ha trovato riposo nel cimitero di Luino. Il silenzio che ha accompagnato il suo ultimo viaggio è stato rotto solo da qualche lacrima, qualche abbraccio, qualche parola sussurrata sottovoce, a dimostrazione dell’affetto sincero che ha saputo costruire in tanti anni di presenza nel cuore della città.

La famiglia La Carrubba ringrazia con profonda gratitudine tutti coloro che hanno partecipato alla cerimonia funebre e chi, con un pensiero, una preghiera o un semplice ricordo, ha voluto rendere omaggio alla memoria di Giuseppe. Un uomo che, con discrezione e amore, ha lasciato un segno profondo in chiunque abbia incrociato il suo cammino.