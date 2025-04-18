“La Meglio Gioventù” passa da teatro: a Bisuschio il festival nazionale dedicato alle nuove generazioni

Tempo medio di lettura: 2 minuti

(di Lorenzo D’Angelo – www.varesenoi.it) Teatro come strumento educativo, culturale e sociale. Torna per la terza edizione La Meglio Gioventù, il festival di teatro-educazione dedicato alle nuove generazioni, in particolare ai ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, che coinvolgerà adolescenti e compagnie su scala nazionale.

Sarà Bisuschio il centro dell’iniziativa, organizzata da IntrecciTeatrali, con il supporto dell’amministrazione comunale e di Fondazione Comunitaria del Varesotto. Presentazione stamattina alla sala consiliare di Bisuschio alla presenza di Andrea Gosetti e Agnese Casarotto di IntrecciTeatrali e i rappresentati dell’amministrazione comunale, tra cui anche il sindaco Michele Ruggiero.

«Non siamo in una città metropolitana – spiega Gosetti – è sempre faticoso portare le persone fuori casa. Un progetto unico in Italia, che nasce dall’esigenza di parlare ai ragazzi che sognano di fare teatro incontrando dei professionisti».

Il contributo all’organizzazione è giunto per 15.000 euro dal Comune di Bisuschio, 12.000 da Fondazione Comunitaria del Varesotto perfino da Regione Lombardia con una somma di 2.500 euro.

Le attività del festival si terranno nei giorni 22, 23, 25 e 26 aprile, le cui serata vedranno le esibizioni di compagnie teatrali professioniste provenienti da tutta Italia (Palermo, Pisa, Como, Trento) si esibiranno con dei loro spettacoli, alla fine dei quali seguirà un momento di dialogo con i ragazzi.

Perché saranno proprio i ragazzi delle scuole i protagonisti, provenienti da diversi istituti della provincia, ma anche da Monza, Brescia, Mantova e Bologna. Nei pomeriggi dei giorni del festival saranno loro i protagonisti, con i propri spettacoli ma anche in un grandissimo numero di attività e laboratori come quelli di coreografia, yoga, fotografia, tipografia e arte, a loro appositamente dedicati.

Ragazzi e compagnie alloggeranno in bed & breakfast della Valceresio, tra Viggiù, Gaggiolo e Porto Ceresio. Inoltre, diverse convenzioni sono state raggiunte con bar e pizzerie di Bisuschio per avere prezzi calmierati per i partecipanti. Sabato sera sarà la Pro Loco, invece, a mobilitarsi per una cena a base di salamelle.

Un’opportunità per scoprire il teatro come strumento educativo, culturale e sociale, in un luogo di crescita e confronto tra giovani e professionisti dello spettacolo e in un paese come Bisuschio, l’unico della Valceresio a disporre di un teatro e di istituti scolastici a ogni grado.

«Un valore aggiunto per i giovani e per le scuole – afferma il sindaco Ruggiero – che dà uno stimolo a noi adulti a capire che i ragazzi vanno ascoltati, così da condividere con loro le aspettative».

Il tema di quest’anno è Life, e vuole essere un invito a fermarsi, respirare e riscoprire la bellezza dell’essere vivi, parte di un puzzle più grande, dove ogni tassello è indispensabile.

Tutti gli spettacoli si terranno al Cinema Teatro San Giorgio di Bisuschio. Il costo del biglietto d’ingresso è di 15 euro, ridotto 10 euro.

Per tutte le info è possibile consultare il programma completo degli spettacoli, con le compagnie teatrali e le sinossi delle loro rappresentazioni nel pdf allegato.