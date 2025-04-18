Varese | 18 Aprile 2025

Alberi pericolanti, «A Varese oltre 1.200 interventi dei vigili del fuoco in un anno»

Coldiretti denuncia l’urgenza di interventi connessi alla sicurezza, soprattutto in caso di maltempo: «Fare ricorso a manutentori del verde con qualifica specifica»

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(da www.varesenoi.it) Sono 8mila in un anno le urgenze per alberi pericolosi in Lombardia che hanno richiesto l’intervento dei pompieri. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti regionale su dati dell’annuario statistico dei vigili del fuoco, diffusa in occasione dell’ondata di maltempo che sta interessando in queste ore la Lombardia con pioggia e vento forte in diverse zone del territorio, a cominciare dalla città di Milano e della sua area metropolitana, con alberi e rami sono caduti in vari luoghi.

La Lombardia – precisa la Coldiretti regionale – è la prima regione per numero di interventi su alberature pericolanti nel 2023, con un aumento complessivo del 119% rispetto all’anno precedente.

A livello provinciale i territori in cui si registrano più operazioni di questo tipo sono Milano (2.380), Varese (1.235) e Monza Brianza (872). Seguono Brescia (717), Como (645), Bergamo (518), Pavia (480), Cremona (291), Lecco (288), Mantova (278), Lodi (156), Sondrio (146).

«I cambiamenti climatici con il moltiplicarsi di eventi estremi – spiega la Coldiretti – richiedono una manutenzione del verde sempre più attenta e oculata. Le piante – evidenzia la Coldiretti – cadono per la scelta di essenze sbagliate per il clima, il terreno o la posizione, ma anche per gli errori sulle dimensioni e sul rispetto delle distanze per un corretto sviluppo delle radici. Ma i cambiamenti climatici hanno anche favorito la proliferazione di parassiti spesso arrivati dall’estero che – prosegue la Coldiretti – ha conseguenze catastrofiche sul verde ma anche sulla sicurezza, con problemi di stabilità degli alberi».

«Una situazione che evidenzia la necessità di intervenire con una gestione professionale – conclude la Coldiretti – che preveda il ricorso alla figura del manutentore del verde con idonea qualifica, attraverso la rivalutazione del ruolo degli agricoltori, per evitare così una gestione improvvisata che mette a rischio l’incolumità delle persone».

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Varese | 5 Aprile 2022

Alberi pericolanti, il Varesotto è nella top 10 italiana per numero di interventi

Essenze sbagliate, errori sulle dimensioni, scarsa manutenzione: questi, secondo quanto rilevato da Coldiretti, i motivi della caduta di piante che vede la Lombardia al 1° posto

Varesotto | 11 Febbraio 2022

Nel Varesotto 1300 emergenze l’anno per alberi pericolosi: “La manutenzione è fondamentale”

Cambiamenti climatici, essenze sbagliate ed errori di gestione si sommano e causano il crollo di molte piante. Fiori: “Occorre intervenire con gestione professionale”

Ferrera di Varese | 12 Ottobre 2020

Piante pericolanti vicino alle case a Ferrera, intervengono i vigili del fuoco

Ancora al lavoro dopo gli episodi di maltempo, prima di rimuovere l'albero i pompieri hanno dovuto liberare la via per il passaggio dell'autoscala giunta da Varese

Alto Varesotto | 7 Agosto 2019

Maltempo, oltre quaranta gli interventi dei vigili del fuoco sul territorio

Uscite per alberi pericolanti o caduti sulle sedi stradali, distacco di elementi costruttivi e allagamenti tra Luino, Castelveccana, Cunardo, Leggiuno, Laveno e Brinzio

Alto Varesotto | 2 Febbraio 2019

Neve e disagi, piante invadono le strade dell’Alto Varesotto. Interventi nella notte

Segnalazioni e interventi per alberi pericolanti che hanno invaso le carreggiate sulle strade di Cremenaga, Cunardo, Montegrino, Mesenzana e Porto Valtravaglia

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127