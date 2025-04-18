Alberi pericolanti, «A Varese oltre 1.200 interventi dei vigili del fuoco in un anno»

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(da www.varesenoi.it) Sono 8mila in un anno le urgenze per alberi pericolosi in Lombardia che hanno richiesto l’intervento dei pompieri. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti regionale su dati dell’annuario statistico dei vigili del fuoco, diffusa in occasione dell’ondata di maltempo che sta interessando in queste ore la Lombardia con pioggia e vento forte in diverse zone del territorio, a cominciare dalla città di Milano e della sua area metropolitana, con alberi e rami sono caduti in vari luoghi.

La Lombardia – precisa la Coldiretti regionale – è la prima regione per numero di interventi su alberature pericolanti nel 2023, con un aumento complessivo del 119% rispetto all’anno precedente.

A livello provinciale i territori in cui si registrano più operazioni di questo tipo sono Milano (2.380), Varese (1.235) e Monza Brianza (872). Seguono Brescia (717), Como (645), Bergamo (518), Pavia (480), Cremona (291), Lecco (288), Mantova (278), Lodi (156), Sondrio (146).

«I cambiamenti climatici con il moltiplicarsi di eventi estremi – spiega la Coldiretti – richiedono una manutenzione del verde sempre più attenta e oculata. Le piante – evidenzia la Coldiretti – cadono per la scelta di essenze sbagliate per il clima, il terreno o la posizione, ma anche per gli errori sulle dimensioni e sul rispetto delle distanze per un corretto sviluppo delle radici. Ma i cambiamenti climatici hanno anche favorito la proliferazione di parassiti spesso arrivati dall’estero che – prosegue la Coldiretti – ha conseguenze catastrofiche sul verde ma anche sulla sicurezza, con problemi di stabilità degli alberi».

«Una situazione che evidenzia la necessità di intervenire con una gestione professionale – conclude la Coldiretti – che preveda il ricorso alla figura del manutentore del verde con idonea qualifica, attraverso la rivalutazione del ruolo degli agricoltori, per evitare così una gestione improvvisata che mette a rischio l’incolumità delle persone».