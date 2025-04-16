Pioggia, vento, temporali e allerte della protezione civile prima di Pasqua. E domenica…

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(da Varesenoi.it) Il menu pre pasquale in provincia di Varese è ricco di pioggia, vento – che oggi si intensificherà e durerà fino a domani – con rischio temporali (qualche tuono si à già sentito la scorsa notte) e allerte meteo della protezione civile per il rischio idrogeologico (gialla per il sud della provincia, arancione a partire dalle 12 nel nord: leggi QUI) e quello idraulico (gialla in tutto il Varesotto).

Oggi e domani, giovedì, le giornate più a rischio, ma anche venerdì ci saranno molte nuvole prima di una parziale tregua prevista sabato. Ci attende una Pasqua con nuvolosità in aumento e piogge sparse da metà giornata. Ma ecco nel dettaglio le previsioni del Centro Geofisico Prealpino.

Oggi cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni, al mattino perlopiù sul Piemonte e la Lombardia occidentale, anche a carattere di rovescio o temporale e localmente intense specie su Ossola e alto Verbano. Nel pomeriggio e sera piogge più diffuse anche altrove. Limite neve a 2000 metri. In pianura vento orientale in intensificazione dal pomeriggio. Temperature massime tra 14 e 18 gradi.

Giovedì prosegue il tempo instabile, molto nuvoloso con a tratti locali rovesci e temporali. Persiste il vento da est sulla pianura, in graduale attenuazione a sera. Temperature senza variazioni rilevanti. Venerdì molte nuvole, poco sole. A tratti ancora qualche rovescio in transito, più probabile in mattinata. Temperature stazionarie. Sabato solo in parte soleggiato con nuvolosità irregolare che potrà portare qualche debole pioggia perlopiù in montagna. A Pasqua nuvolosità in aumento accompagnata da piogge sparse specie da metà giornata.