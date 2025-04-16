Varese | 16 Aprile 2025

Pioggia, vento, temporali e allerte della protezione civile prima di Pasqua. E domenica…

Oggi e domani giornate critiche per il meteo in tutta la provincia di Varese. Nuvole venerdì, tregua parziale sabato. Ecco le previsioni fino al giorno di Pasqua, domenica 20 aprile

(da Varesenoi.it) Il menu pre pasquale in provincia di Varese è ricco di pioggia, vento – che oggi si intensificherà e durerà fino a domani – con rischio temporali (qualche tuono si à già sentito la scorsa notte) e allerte meteo della protezione civile per il rischio idrogeologico (gialla per il sud della provincia, arancione a partire dalle 12 nel nord: leggi QUI) e quello idraulico (gialla in tutto il Varesotto).

Oggi e domani, giovedì, le giornate più a rischio, ma anche venerdì ci saranno molte nuvole prima di una parziale tregua prevista sabato. Ci attende una Pasqua con nuvolosità in aumento e piogge sparse da metà giornata. Ma ecco nel dettaglio le previsioni del Centro Geofisico Prealpino.

Oggi cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni, al mattino perlopiù sul Piemonte e la Lombardia occidentale, anche a carattere di rovescio o temporale e localmente intense specie su Ossola e alto Verbano. Nel pomeriggio e sera piogge più diffuse anche altrove. Limite neve a 2000 metri. In pianura vento orientale in intensificazione dal pomeriggio. Temperature massime tra 14 e 18 gradi.

Giovedì prosegue il tempo instabile, molto nuvoloso con a tratti locali rovesci e temporali. Persiste il vento da est sulla pianura, in graduale attenuazione a sera. Temperature senza variazioni rilevanti. Venerdì molte nuvole, poco sole. A tratti ancora qualche rovescio in transito, più probabile in mattinata. Temperature stazionarie. Sabato solo in parte soleggiato con nuvolosità irregolare che potrà portare qualche debole pioggia perlopiù in montagna. A Pasqua nuvolosità in aumento accompagnata da piogge sparse specie da metà giornata.

