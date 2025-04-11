Varese | 11 Aprile 2025

Turismo e sport, dal ciclismo alla vela Camera di Commercio sostiene associazioni e società sportive

Diverse le realtà sportive dell’alto Varesotto selezionati come beneficiari di un bando camerale. Premi speciali per il contributo alla crescita del territorio a ciclismo, canottaggio e trail

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Sono 33 gli eventi e i progetti di natura turistico-sportiva, realizzati da 23 associazioni e società sportive dilettantistiche cui Camera di Commercio di Varese e Fondazione Varese Welcome riconoscono, ammettendoli tra i beneficiari del relativo bando, la capacità di contribuire alla qualificazione dell’offerta turistica e portare benefici al territorio e al suo sistema economico.

Incentivare la presenza turistica legata allo sport e migliorare la qualità dell’offerta significa di fatto creare opportunità di sviluppo economico per il settore, anche favorendo la destagionalizzazione dei flussi.

Tanto più che, negli ultimi anni, si è evidenziata un’evoluzione della domanda che ha registrato  un maggiore interesse per le vacanze attive e outdoor all’insegna dello sport. Negli ultimi 5 anni, infatti, la pratica sportiva è sempre più importante per i turisti che scelgono di trascorrere le proprie vacanze in Lombardia: la motivazione di viaggio legata allo sport è passata dal 9° al 5° posto (fonte Unioncamere Lombardia).

In Lombardia un turista su 10 arriva per motivazioni legate allo sport e di questi quasi la metà (il 40,4%) approfitta della vacanza per partecipare ad un evento.

«Valorizzare gli asset caratteristici del territorio, con particolare riferimento a quelli turistico-sportivi, è una delle linee d’azione su cui lavorerà nei prossimi anni Fondazione Varese Welcome sviluppando ulteriormente i progetti legati allo sport già avviati dalla Camera di Commercio di Varese – spiega Mauro Vitiello, presidente dell’Ente camerale – Lo sport, nelle sue diverse declinazioni (dal soft outdoor, alla pratica agonistica e agli eventi sportivi) è, infatti, un potente motore per il turismo, capace di attirare visitatori e generare crescita economica. Il nostro territorio, da sempre palestra a cielo aperto e fucina di talenti sportivi, ha tutte le carte per diventare una destinazione turistico-sportiva di riferimento».

A sottolineare ulteriormente il valore aggiunto generato dagli eventi e progetti turistico-sportivi, cinque società organizzatrici hanno ricevuto il premio “Varese Sport Commission”, legato alle diverse missioni strategiche di Camera di Commercio: una “smart box” spendibile nelle strutture alberghiere locali.

Il premio “Varese Sport Commission – Nuove Generazioni” è stato conferito alla Società Canottieri Varese ASD per l’organizzazione del Festival dei Giovani “Gian Antonio Romanini”, una delle principali manifestazioni giovanili di canottaggio in Italia. L’evento promuove i valori dello sport coinvolgendo oltre 2.000 giovani atleti tra i 9 e i 14 anni, provenienti da tutta la Penisola, e riesce a richiamare sul territorio circa 20.000 presenze, generando un importante impatto sociale e promozionale.

Campo dei Fiori Outdoor ASD – Campo dei Fiori Trail & Bike Trail ha ricevuto il premio “Varese Sport Commission – Sostenibilità” per il suo costante impegno nella tutela ambientale. L’associazione si distingue per la manutenzione dei sentieri del Parco Campo dei Fiori durante tutto l’anno, ben oltre le esigenze dell’evento sportivo, e per le azioni volte a ridurre l’impatto ambientale della manifestazione. Tra queste, la raccolta differenziata, la collaborazione con partner sostenibili e la promozione della mobilità ecologica.

Il terzo premio “Varese Sport Commission – Attrattività” è stato assegnato alla disciplina del ciclismo, riconoscendo l’impegno e la dedizione di tre società che si sono distinte nel settore: Società Ciclistica Binda, Cycling Sport Promotion ASD e Società Ciclistica Carnaghese ASD. La motivazione del premio risiede nella straordinaria capacità degli eventi ciclistici organizzati da queste realtà di promuovere l’immagine del territorio, contribuendo in modo significativo alla sua visibilità sia a livello nazionale che internazionale.

Il territorio, con le sue bellezze naturali e il suo ricco calendario di iniziative, prosegue il percorso per posizionarsi sempre più come destinazione di rilievo per turisti e appassionati di sport.

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