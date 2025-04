A Dumenza la Giornata del Verde Pulito unisce volontari e istituzioni per l’ambiente

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Una splendida giornata primaverile ha fatto da cornice, domenica 6 aprile, all’edizione 2025 della Giornata del Verde Pulito a Dumenza. L’iniziativa, inserita nell’ambito del progetto regionale promosso da Regione Lombardia, ha visto la partecipazione attiva di numerosi cittadini, uniti dallo stesso obiettivo: prendersi cura del proprio territorio e contribuire a sensibilizzare la comunità sull’importanza del rispetto dell’ambiente.

Sin dal mattino, diverse squadre di volontari si sono messe all’opera, raccogliendo rifiuti e materiali abbandonati lungo strade, sentieri e aree verdi. Tra loro adulti, giovani, famiglie e anche bambini, tutti animati da un grande spirito di collaborazione e da un senso civico che ha contraddistinto l’intera giornata.

A coordinare le operazioni sul campo, insieme all’amministrazione comunale, con la vicesindaca Valentina Rigato, anche il Gruppo di Protezione Civile Valdumentina, che ha garantito supporto logistico e operativo durante le attività.

Particolarmente significativa la partecipazione di Mattia, giovane volontario la cui disabilità non ha impedito il desiderio e la capacità di dare un contributo concreto. La sua presenza, accolta con affetto da tutti i presenti, ha rappresentato un esempio di forza, volontà e determinazione, dimostrando quanto ognuno possa fare la propria parte per il bene comune.

Al termine delle attività di pulizia, i partecipanti si sono ritrovati al Carà per un momento conviviale. A occuparsi del pranzo è stata la Pro Loco Dumenza 2.0, che ha gestito con generosità e impegno l’organizzazione del ristoro, offrendo a tutti un’occasione per condividere e celebrare il lavoro svolto. Anche i volontari della Pro Loco hanno partecipato attivamente alle operazioni ecologiche, confermando la forte adesione del tessuto associativo locale.

«Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato, dai cittadini presenti ogni anno a chi ha preso parte per la prima volta. Un sentito grazie è stato rivolto anche a Econord, per il materiale fornito e il supporto all’iniziativa, che ha permesso ai partecipanti di operare in sicurezza. La Giornata del Verde Pulito si è così confermata, ancora una volta, come un’importante occasione per rafforzare il legame tra cittadini e territorio, attraverso un gesto semplice ma fondamentale: prendersi cura dell’ambiente che ci circonda», conclude la vicesindaca Valentina Rigato.