Laveno Mombello, consapevolezza e azione: «Il nostro incontro con Plastic Free»

Tempo medio di lettura: 3 minuti

(a cura della 2ªLES del liceo scientifico “V. Sereni” di Laveno Mombello) Grazie ad un proposta di Green school, la nostra classe 2LES ha avuto l’opportunità di incontrare due volontari dell’associazione “Plastic Free”, un’organizzazione nata in Calabria nel 2019 con lo scopo di sensibilizzare la popolazione sull’inquinamento da plastica e promuovere azioni concrete per ridurre il suo impatto sull’ambiente. L’associazione opera in tutta Italia attraverso incontri nelle scuole, manifestazioni e iniziative di pulizia ambientale che coinvolgono oltre 260.000 volontari.

I volontari ci hanno illustrato la gravissima situazione dell’inquinamento da plastica, che costituisce più dell’80% dei rifiuti presenti nei mari. Attualmente si stima che negli oceani ci siano oltre 150 milioni di tonnellate di plastica, di cui solo l’1% arriva sulle spiagge, mentre il resto rimane disperso nell’acqua, depositandosi nei fondali o accumulandosi nelle cosiddette “isole di plastica”. La più grande, il Great Pacific Garbage Patch, situata tra la California e le Hawaii, ha un’estensione superiore a quella della Francia. Recentemente, un agglomerato simile sta emergendo nel Mediterraneo, tra la Corsica e l’Isola d’Elba.

Uno degli aspetti più preoccupanti dell’inquinamento da plastica riguarda il suo impatto sulla fauna marina. La tartaruga Caretta caretta, simbolo dell’associazione, spesso ingerisce sacchetti di plastica scambiandoli per meduse, compromettendo la sua sopravvivenza. Ma non sono solo gli animali a subire le conseguenze: le microplastiche, frammenti inferiori ai 5 mm, entrano nella catena alimentare attraverso il pesce, le coltivazioni e perfino l’acqua potabile. Studi recenti dimostrano che ogni settimana ingeriamo una quantità di microplastiche pari a un badge del bancomat. Gli effetti sulla salute umana sono ancora oggetto di studio, ma esistono già correlazioni con disturbi della fertilità, problemi al sistema neurologico, malattie intestinali e un aumento del rischio di tumori.

La plastica, sebbene sia un materiale versatile, economico e durevole, di cui ormai non possiamo più fare a meno, è stata abusata per la produzione di oggetti monouso, aggravando l’inquinamento globale; rilascia infatti piombo, arsenico e mercurio, sostanze di cui è composta. Non possiamo neanche pensare di risolvere il problema con la raccolta differenziata: solo il 24% della plastica prodotta viene riciclata, il resto viene bruciata o dispersa nell’ambiente.

Per porre rimedio a questa situazione l’Unione Europea promuove il modello dell’economia circolare, basato sul riutilizzo, il riciclo e la riparazione dei prodotti per ridurre gli sprechi, perché il miglior modo per non inquinare è non produrre rifiuti. Tuttavia, molte aziende ostacolano questi processi, rendendo difficile la sostenibilità del consumo di plastica.

Durante l’incontro, i volontari ci hanno spiegato come possiamo contribuire attivamente alla riduzione dell’inquinamento plastico: evitare il monouso, preferire borracce riutilizzabili, ridurre l’uso di imballaggi in plastica e scegliere prodotti con materiali sostenibili. Con piccoli gesti quotidiani, possiamo fare la differenza per proteggere l’ambiente e la nostra salute.

Questa esperienza ci ha resi più consapevoli dell’importanza delle nostre scelte e dell’urgenza di cambiare le nostre abitudini per un futuro più sostenibile.