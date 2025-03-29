Luino, le forze dell’ordine della città celebrano il Precetto Pasquale

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Come da tradizione, anche quest’anno le forze dell’ordine della città di Luino si sono ritrovate al Santuario del Carmine per il Precetto Pasquale, un momento di raccoglimento spirituale che segna l’avvicinarsi della Pasqua.

La celebrazione si è svolta nel pomeriggio di giovedì 27 marzo e ha rappresentato un’occasione non solo di preparazione alla prossima festività, ma anche di condivisione tra tutti coloro che quotidianamente si impegnano per la sicurezza e il benessere della comunità.

La messa è stata presieduta da monsignor Andrea Scarabello, cappellano della Guardia di Finanza e decano della Zona Pastorale Interforze Lombardia, e concelebrata dai cappellani dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, fra’ Cesare Bedognè e don Giorgio Spada. Durante l’omelia, monsignor Scarabello ha voluto richiamare le parole di Papa Francesco in occasione della celebrazione del Giubileo delle Forze Armate, svoltosi a inizio febbraio.

Alla cerimonia hanno partecipato numerosi rappresentanti delle forze dell’ordine, tra cui i vertici locali delle stazioni e della Compagnia Carabinieri, del Settore Polizia di Frontiera e della Polizia Stradale, della Guardia di Finanza e dei Vigili del fuoco e il sindaco della città Enrico Bianchi. Con loro anche diversi membri delle associazioni d’arma, tra cui ANC (Associazione Nazionale Carabinieri), ANFI (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) e ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato), a testimonianza del legame che unisce le diverse istituzioni nel comune impegno per il territorio.