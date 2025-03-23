Luino | 23 Marzo 2025

Luino, un mese gratuito di corsi di lingue a “Time to Speak”: «Riscoprire se stessi in primavera»

La bella stagione porta con sé nuove opportunità: la scuola offre un mese gratuito per avvicinarsi all'inglese, al tedesco o all'italiano per stranieri, con corsi flessibili e personalizzabili

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Con l’arrivo della primavera, la natura si risveglia e, con essa, anche il desiderio di scoprire nuove passioni o approfondire quelle già esistenti.

È un periodo di rinascita, di cambiamento, un’occasione perfetta per dedicarsi alla crescita personale. Proprio in questa ottica, la scuola di lingue “Time to Speak” di Luino lancia un’opportunità speciale: un mese di corsi gratuiti per chiunque voglia avvicinarsi all’apprendimento delle lingue straniere.

Situata in via Vittorio Veneto 63, “Time to Speak” offre corsi di inglese, tedesco e italiano per stranieri, con un metodo comunicativo che privilegia l’interazione e l’uso pratico della lingua. La possibilità di seguire lezioni con orari flessibili permette di adattare il percorso formativo alle esigenze di ciascuno, che si tratti di studenti, lavoratori o semplici appassionati.

«Imparare una nuova lingua non significa solo acquisire nuove competenze, ma anche aprirsi a nuove culture e modi di pensare – commentano le docenti di “Time to Speak” -. La primavera, con il suo simbolismo di rinnovamento, rappresenta il momento ideale per intraprendere questo percorso. La nostra promozione di offre quindi l’opportunità di mettersi in gioco senza alcun impegno economico iniziale, permettendo di sperimentare l’approccio didattico della scuola prima di scegliere un corso a lungo termine».

Oltre alla qualità dell’insegnamento, “Time to Speak” mette a disposizione un team di docenti qualificati e una metodologia che punta sulla pratica e sull’interazione. Le lezioni, infatti, sono strutturate per rendere gli studenti attivi protagonisti dell’apprendimento, con esercizi pratici e conversazioni mirate per acquisire sicurezza e fluidità.

Chiunque voglia approfittare dell’offerta può contattare la segreteria della scuola al numero +39 329 192 6413 o via email all’indirizzo segreteria@timetospeak.it. È possibile richiedere maggiori informazioni e prenotare il proprio posto per iniziare questa esperienza formativa senza alcun costo.

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