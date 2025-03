Luino, lavori per la fibra ottica: divieti e modifiche alla viabilità da domani al 12 aprile

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

A partire da domani, lunedì 17 marzo, e fino al 12 aprile, Luino sarà interessata da lavori per lo sviluppo della rete in fibra ottica a cura di Open Fiber SPA. L’intervento, autorizzato dal Comune, comporterà opere e scavi in varie zone della città per consentire la posa dell’infrastruttura necessaria alla diffusione della banda ultra-larga.

Le operazioni coinvolgeranno in particolare via Forlanini, via G. Galilei, via Ronchetto e via S. D’Acquisto, dove verranno adottate temporanee modifiche alla viabilità. Inoltre, con esclusione del mercoledì, i lavori interesseranno anche altre strade, tra cui via Vittorio Veneto, via Nazario Sauro, via G. Verdi, via G. Puccini, via Rossini, viale Amendola, via Giordano, via del Carmine, via Don Folli, via Paganini, via Isola dei Fiori e via della Vittoria.

Durante il periodo indicato, nelle aree soggette agli interventi saranno attivi provvedimenti temporanei di circolazione, decisi dalla Polizia locale di Luino, tra cui il divieto di sosta con rimozione forzata, il restringimento della carreggiata e il senso unico alternato, regolato da semafori o da personale incaricato. In alcune zone sarà inoltre vietato il transito ai pedoni per garantire la sicurezza durante le operazioni di scavo.

L’infrastrutturazione della rete in fibra ottica rappresenta un importante passo avanti per il miglioramento della connettività digitale sul territorio comunale. Si invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a pianificare i propri spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità previste nel periodo dei lavori.