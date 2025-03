Mercato di Laveno, novità in vista con l’apertura del sottopasso

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

L’apertura del nuovo sottopasso a Laveno, tra la strada provinciale e via Ceretti, influirà anche sull’assetto del mercato settimanale, il cui perimetro verrà presto ridefinito sulla base delle modifiche approvate durante l’ultimo consiglio comunale.

Modifiche che incideranno sul regolamento risalente al 2016, e che verranno attuate già nelle prossime settimane. Mentre i lavori del sottopasso dovrebbero terminare entro l’estate, probabilmente già nel mese di maggio.

Con l’apertura del sottopasso, i banchi di via Garibaldi e via Ceretti e piazza Ferrari diventerebbero un ostacolo per il transito delle auto, e anche un problema per la sicurezza delle persone che si recano al mercato. Questo il primo punto che è stato evidenziato in consiglio comunale dal sindaco Luca Santagostino, il quale ha inoltre riferito all’assemblea che tutte le novità riguardanti il mercato sono state oggetto di confronto in una riunione con i capigruppo e con le organizzazioni sindacali interessate. Senza rivedere la “mappa” del mercato, inoltre, le modifiche alla circolazione che verranno introdotte con il sottopasso creerebbero una dispersione dei banchi in più aree, alcune delle quali risulterebbero particolarmente isolate.

Fatte queste precisazioni, il primo cittadino ha riferito che i banchi non saranno più presenti in via Garibaldi, via Ceretti e in piazza Ferrari, e ha quindi elencato le zone di Laveno che costituiranno il nuovo perimetro del mercato settimanale: via Labiena, viale Porro, viale Garibaldi, via Ceretti. Le bancarelle, nello specifico, troveranno posto in via Piave, via Rosselli, piazza Vittorio Veneto, via Trieste, via Montegrappa, via XXIV Maggio, via IV Novembre e via Marconi.