Luino, al via la posa della fibra ottica: tre settimane di cantieri

Lavori per la fibra ottica in arrivo a Luino. Dureranno tre settimane e porteranno modifiche alla circolazione in ben quindici vie della città. Si parte lunedì 24 febbraio. La conclusione degli interventi è fissata per venerdì 14 marzo.

«I lavori saranno poco impattanti a livello di spazio occupato e di durata – precisa il Comune – e verranno svolti di zona in zona, non contemporaneamente».

L‘elenco delle zone coinvolte è il seguente: via Vittorio Veneto, via Nazario Sauro, via Verdi, via Puccini, via Rossini, via Giordano, via del Carmine, via Don Folli, via Paganini, via Isola dei Fiori, via della Vittoria, via Forlanini, via Galilei, via Ronchetto, via S. D’Acquisto. A seconda delle necessità degli operai verranno adottate temporanee modifiche della circolazione: divieto di sosta con rimozione forzata, restringimento della carreggiata, divieto di transito ai pedoni, senso unico alternato e regolato da semaforo o movieri.

«Per le vie interessate da recente asfaltatura lo scavo verrà realizzato lungo il marciapiede con l’obbligo del ripristino da parte di Open Fiber (committente del progetto, ndr) – si apprende sempre dal municipio – La ditta appaltatrice avrà l’onere di informare con congruo anticipo residenti e commercianti delle aree interessate dai lavori».

«Quelli della fibra ottica – spiega l’assessore Ivan Martinelli – sono lavori strategici e rientrano in un piano più ampio a livello governativo. Non ci si può sottrarre, solo coordinare e organizzarli al meglio: nelle zone già asfaltate per i lavori di Alfa, abbiamo provveduto a indicare all’azienda che compie l’intervento di far passare la fibra sui marciapiedi. Abbiamo cercato di essere il meno invasivi possibile, lavorando di zona in zona, di via in via».