Una “sfida” per Luino: migranti sì, migranti no? Accoglienza, integrazione, paura e rabbia

L’arrivo dei migranti all’ex caserma dei Carabinieri di Fornasette ha acceso un acceso dibattito tra politica, istituzioni e cittadini. La vicinanza con la Svizzera e la sensibilità del territorio luinese alle dinamiche transfrontaliere rendono il tema particolarmente sentito.

Le critiche non mancano, specialmente dalla vicina Confederazione e dai partiti italiani di centrodestra, che temono ripercussioni sui propri sistemi sociali. Tuttavia, la questione migratoria è un fenomeno globale, legato a fattori geopolitici, economici e ambientali che nessun confine può realmente arginare.

Invece di puntare il dito contro chi fugge da guerre, carestie e cambiamenti climatici, la politica italiana ed europea dovrebbe interrogarsi su come gestire al meglio un fenomeno in continua evoluzione.

Accoglienza e integrazione non sono sinonimi: la prima è una misura emergenziale, la seconda è una strategia a lungo termine. Senza un piano serio di inserimento sociale e lavorativo, qualsiasi progetto di ospitalità rischia di diventare un fallimento.

