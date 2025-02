L’Isis Valceresio e Induno Olona in lacrime per l’improvvisa scomparsa della professoressa Lara Cafiero

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(da VareseNoi) Tristezza, dolore, sgomento, per la prematura e improvvisa scomparsa della docente 49enne Lara Cafiero dell’Isis Valceresio di Bisuschio, sono i sentimenti che si stanno vivendo in queste ore nella scuola superiore e tra famigliari e amici della professoressa.

Lara Cafiero si è spenta nelle scorse ore lasciando senza parole il mondo della scuola che ora sta vivendo un grande vuoto.

La dirigente scolastica Carmen Sferlazza a nome dei docenti, degli studenti, di tutto il personale Ata, delle famiglie del Consiglio d’Istituto ha scritto un post sulla pagina Facebook dell’istituto: «Profondamente affranti, ci uniamo all’immenso dolore della famiglia per la prematura ed improvvisa scomparsa della professoressa Lara Cafiero. Ricorderemo sempre Lara per la grande disponibilità, l’umanità, la mitezza e per il suo sorriso».

Il funerale di Lara Cafiero verrà celebrato sabato 15 febbraio alle 14:30 nella chiesa parrocchiale di Induno Olona, preceduto dalla recita del rosario. La docente lascia il marito Giuseppe Palomba, i figli, i genitori ed un fratello.