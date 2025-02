San Valentino, fiori per oltre 1 innamorato su 2. Nel Varesotto si va dalle rose ai ranuncoli

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Per San Valentino i fiori saranno nelle mani di oltre un innamorato su due (54%) tra coloro che faranno regali per l’occasione. È quanto emerge da un sondaggio Coldiretti diffuso in occasione della festa degli innamorati, con l’omaggio floreale al primo posto tra le scelte.

Nel Varesotto e in Lombardia i florovivaisti sono pronti ad esaudire le richieste – spiega la Coldiretti provinciale –: tra i fiori più ricercati le rose rimangono le preferite, anche di colori diversi sebbene quelle più gettonate si confermano le classiche rosse. Non manca però chi acquista ranuncoli e orchidee. Nei bouquet si cercano combinazioni diverse, ma quasi sempre completate da rose.

Il mazzo di rose – consiglia Coldiretti – deve essere sempre composto in numero dispari di fiori che, a seconda dei colori, possono comunicare sensazioni differenti. Se le rose rosse significano passione ardente, quelle bianche testimoniano l’amore puro e spirituale, mentre il color corallo rivela il desiderio.

Ancora la rosa muschiata significa bellezza capricciosa, il color pesca palesa un amore segreto, l’arancio esprime fascino, il rosa amicizia, affetto e gratitudine. Particolare attenzione va prestata alla rosa di colore giallo, perché oltre a simboleggiare un amore disperato per l’assillante gelosia, potrebbe significare anche tradimento o amore in declino.

Tra i significati degli altri fiori: il ranuncolo simboleggia bellezza malinconica e la calendula è ambasciatrice di dedizione, ma anche di pene d’amore e potrebbe rappresentare la sofferenza dell’innamorato non corrisposto. Il garofano bianco significa fedeltà, quello giallo eleganza, quello rosa amore reciproco e quello rosso amore vivo e intenso. Il papavero, simbolo di tranquillità e serenità, è perfetto per chi, in questa occasione, voglia rassicurare il partner e comunicargli che tutto procede per il meglio.

Per mantenere più a lungo il dono d’amore – suggerisce Coldiretti Varese – è bene, una volta giunti in casa, accorciare il gambo tagliando i 3-4 centimetri finali dello stelo con un coltello affilato e con un taglio netto e obliquo. Meglio evitare di usare le forbici, che schiaccerebbero i canali di transito dell’acqua all’interno del fiore. Inoltre va cambiata l’acqua ogni giorno, e bisogna fare attenzione a che sia sempre fresca e pulita.

Ci sono anche piccoli segreti come quello – continua la Coldiretti – di sciogliere nell’acqua un’aspirina o 3-4 gocce di candeggina per litro d’acqua al fine di impedire la formazione di batteri che ostruirebbero i canali per portare l’acqua al fiore. Inoltre – conclude la Coldiretti – va evitata l’esposizione alla luce diretta e le correnti d’aria sia calda sia fredda e la vicinanza a fonti di calore. Infine è bene tenere i fiori lontani dalla frutta che ne accelera la maturazione e ne accorcia la vita.