A Laveno Mombello parte “traSguardi”, una serie di laboratori rivolti ai giovani

A Laveno Mombello parte ufficialmente il progetto traSguardi, una serie di laboratori e iniziative rivolte ai giovani tra i 15 e i 34 anni, finalizzati all’inclusione sociale, alla crescita personale e alla promozione della partecipazione civica. Con un focus su arte, comunicazione e formazione, il progetto si propone di offrire ai ragazzi della zona un’opportunità concreta di sviluppare nuove competenze ampliando i propri orizzonti lavorativi.

Il programma traSguardi prevede una serie di laboratori gratuiti che spazieranno dalla serigrafia al teatro, dalla fotografia alle arti circensi. Ogni laboratorio sarà supportato da un percorso formativo che permetterà ai partecipanti di acquisire competenze specifiche e di lavorare su progetti concreti. In particolare, i giovani saranno coinvolti anche nella creazione di campagne di comunicazione, sia online che offline. Gli obiettivi sono chiari: stimolare la creatività, promuovere l’inclusione e fornire ai giovani strumenti utili per entrare attivamente nel panorama culturale e sociale.

Diversi sono i partner coinvolti: Gattabuia APS, associazione capofila del progetto che ha come mission la promozione del linguaggio fotografico; WGArt APS che promuove l’arte urbana e la creatività giovanile; Teatro del Sole che realizza spettacoli e letture teatralizzate; Spazio Kabum che educa i più giovani alle arti circensi; Coop. Lotta contro l’Emarginazione impegnata con i giovani nei servizi di educativa di strada e politiche giovanili.

Il progetto ha ricevuto un importante sostegno da Regione Lombardia, grazie al finanziamento ottenuto tramite il bando “Giovani SMART 2.0”, che ha destinato un contributo di 40.000 euro per la sua realizzazione. I ragazzi della leva civica di Laveno Mombello, affiancati dal Consiglio Comunale dei Giovani (CCDG), saranno protagonisti nella gestione del progetto, il quale culminerà in un evento finale, il Festival (end of) Summer Fest, previsto per la fine dell’estate, con un programma ricco di musica, cultura, sport e sostenibilità, destinato a coinvolgere tutta la comunità.

Come sottolineato dall’Assessora ai Servizi Sociali di Laveno Mombello, Elisabetta Belfanti, «traSguardi accompagna i giovani nel raggiungimento di traguardi personali, comunitari, di crescita, inclusione e nell’acquisizione di nuovi sguardi sul mondo attraverso lo sviluppo di competenze personali. Laveno Mombello si denota ancora in prima linea nel rilanciare la sua attività di politiche giovanili e di prevenzione del disagio».

Per restare aggiornati su tutte le attività del progetto traSguardi, è possibile seguire le pagine social ufficiali su Facebook e Instagram, oppure contattare direttamente tramite email a trasguardi@gmail.com.