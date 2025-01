“Gravel Circus”, si parte da Cittiglio con la “Gravel Varese Van Vlaanderen”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Sarà la “Gravel Varese Van Vlaanderen”, in programma a Cittiglio il prossimo 15 giugno, la prima prova del circuito “Gravel Circus”.

La neonata manifestazione in prove multiple è prevista, tra Lombardia e Piemonte, in cinque prove. Tutti eventi non competitivi in puro spirito gravel, per avventurarsi tra i territori delle province di Biella, Novara, Varese e Vercelli, con il fine di far scoprirne angoli sconosciuti di queste zone e pedalare in compagnia su percorsi divertenti.

“Gravel Circus 2025” è un circuito promosso in collaborazione con CSAIN Ciclismo. Sono aperte le iscrizioni alle singole prove o all’intero circuito sul sito www.gravelcircus.it dove è a disposizione anche il regolamento della challenge.

Queste le cinque prove di “Gravel Circus 2025”:

1) VARESE VAN VLAANDEREN – Cittiglio, 15 giugno

2) GRAVELLIAMO – Borgomanero, 12-13 luglio

3) SERRABIKE – Zubiena, 28 settembre

4) CUSIO CUP – Invorio, 19 ottobre

5) GRAVEL & WINE – Serravalle Sesia, 9 novembre