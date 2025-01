Lavena Ponte Tresa, un avviso pubblico per gestire la “Bröa”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Lavena Ponte Tresa guarda già alla prossima estate. Dopo aver riqualificato l’area “Alla Broa” con un progetto da 200mila euro risalente al 2023 e destinatario di un importante cofinanziamento di Regione Lombardia, il Comune è ora pronto ad affidarne la gestione e la custodia per le prossime stagioni.

Per procedere all’affidamento, è stato dunque emesso un avviso pubblico a cui gli aspiranti gestori dell’area – che comprende un chiosco da destinare alle attività di somministrazione di cibo e bevande e servizi igienici pubblici oltre a un’area relax con campi da beach volley e basket e un’area per il ricovero dei kayak – potranno partecipare presentando la propria offerta entro la fine di febbraio.

La concessione dell’area avrà una durata di sei anni e potrà essere rinnovata per ulteriori tre anni ed è richiesto che la somministrazione di bevande e alimenti si svolga come minimo nel periodo compreso fra il 1 aprile e il 30 settembre. Tra i dettagli che vengono posti come centrali nella definizione dell’offerta tecnica figurano arredi e strutture per migliorare gli spazi, la gestione della manutenzione periodica, attività di valorizzazione dell’area lacuale attraverso sport acquatici o nautica, aspetti connessi alla sostenibilità e alle attività di promozione turistica del territorio.

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune (via Libertà n. 28) tramite servizio postale, agenzia di recapito o a mano entro e non oltre le 12.30 del 27 febbraio. Le operazioni di gara si svolgeranno il 10 marzo.