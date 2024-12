Luino, turismo e shopping a Natale: luci e ombre si specchiano sul lago Maggiore

Tempo medio di lettura: 3 minuti

Le festività natalizie a Luino hanno mostrato un quadro complesso, dove tradizione e innovazione cercano un equilibrio tra la voglia di attrarre turisti e la necessità di sostenere i commercianti locali. Lo shopping di Natale è stato tutt’altro che vivace, con molti commercianti dell’alto Varesotto che hanno espresso insoddisfazione rispetto all’andamento delle vendite.

L’eccezione che ha dato un soffio di vitalità al centro storico è stata rappresentata dall’evento del 15 dicembre, che ha visto centinaia di persone affollare le strade e le piazze principali. Via Veneto, via Sereni, via XV Agosto e piazza Garibaldi si sono trasformate in un vivace mosaico di attività natalizie: mercatini, banchetti e iniziative dedicate ai bambini hanno portato una ventata di allegria e spensieratezza.

«Questa singola giornata ha dimostrato come Luino possa essere attrattiva, anche nel periodo invernale, se adeguatamente animata. Tuttavia, un singolo evento non può bastare a compensare le difficoltà affrontate dai negozianti durante tutto il mese. La collaborazione tra le varie realtà della città, però, è uno straordinario punto di partenza per far sempre meglio», commenta il presidente della Confcommercio Ascom Luino, Franco Vitella.

Proprio Vitella, però, ha espresso preoccupazione per il futuro del commercio locale, sottolineando come il monopolio degli acquisti online, del Black Friday e dei saldi di gennaio continui a erodere la base economica delle botteghe di paese. «Nonostante tutto, i negozianti locali cercano di tenere botta, offrendo un servizio professionale, competente e disponibile. Ma è evidente che senza un maggiore supporto e una consapevolezza da parte dei consumatori, il commercio tradizionale rischia di scomparire. Pare evidente, però, ormai, che viaggi e ristoranti siano le scelte preferite, così come l’acquisto di giocattoli, mentre l’abbigliamento pare sia il settore più colpito», ha dichiarato Vitella.

