“Regio Express” e trasporto transfrontaliero: entro il 2031 arriveranno 16 nuovi treni

Regione Lombardia investirà 403 milioni di euro per acquistare 16 nuovi treni destinati ai servizi “Regio Express” e al trasporto transfrontaliero con la Svizzera. La delibera è stata approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, e dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi.

Il progetto prevede 9 treni dedicati ai servizi italiani e 7 per il transfrontaliero, tutti attrezzati con 590 posti a sedere, 24 per biciclette, 4 toilette e piena accessibilità per persone a mobilità ridotta. Il primo convoglio entrerà in servizio nel 2028, mentre il completamento della flotta è previsto entro il 2031.

«Con questo provvedimento avviamo un rinnovamento epocale su una linea strategica, come il servizio RE80 Milano-Como-Locarno» ha dichiarato Lucente. Il piano è cofinanziato per 160 milioni di euro dall’Accordo per lo Sviluppo e Coesione e per 243 milioni dal Piano Lombardia, con fondi ripartiti tra il 2024 e il 2032. L’assessore Terzi ha sottolineato l’importanza di questo investimento: «È uno sforzo rilevante che continua il percorso di rinnovamento della flotta lombarda. Grazie al Piano Lombardia, voluto dal presidente Attilio Fontana, potremo contare su treni moderni e all’avanguardia, migliorando la mobilità nella regione».

Lucente ha aggiunto che i nuovi mezzi non solo favoriranno i pendolari e i viaggiatori transfrontalieri, ma contribuiranno anche alla crescita economica e turistica della Lombardia. Ferrovienord avrà il compito di gestire la gara d’appalto per la fornitura e sono state previste penali per eventuali ritardi nelle consegne, garantendo così tempi certi per un’infrastruttura chiave del territorio.