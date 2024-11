A Luino un incontro sulla demenza e il declino cognitivo: prevenzione, trattamenti e supporto

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Questa sera presso Palazzo Verbania a Luino si terrà un incontro aperto alla cittadinanza dedicato alla demenza e al declino cognitivo. L’evento, parte del progetto ME-TE nell’ambito dell’iniziativa “Centri per la Famiglia” promossa da Regione Lombardia e ATS Insubria, offrirà un’occasione di informazione e sensibilizzazione su un tema cruciale per la salute pubblica.

L’incontro, previsto per le 20:30, è intitolato “La persona con declino cognitivo e demenza: uno sguardo tra scienza, trattamenti e prevenzione”. Durante la serata interverranno alcuni esperti del settore, per condividere le ultime conoscenze su diagnosi, prevenzione e approcci terapeutici, sia farmacologici che non.

Tra i relatori ci saranno la dott.ssa Maria Luisa Delodovici e la dott.ssa Cristina Sbaglia dell’Associazione Varese Alzheimer, che illustreranno le possibilità diagnostiche e gli interventi non farmacologici per migliorare la qualità della vita dei pazienti. Il dott. Fausto Turci della Fondazione Mons. Comi racconterà l’esperienza dell’Alzheimer Cafè, iniziativa di supporto per i familiari dei malati.

Le demenze rappresentano una delle sfide più complesse per il sistema sanitario, con un impatto crescente sia sul piano clinico che sociale ed economico. Oltre ai trattamenti farmacologici, l’evento metterà in luce l’importanza di interventi riabilitativi e psicosociali che possono preservare le capacità cognitive e ridurre il carico per le famiglie.

L’iniziativa si avvale del patrocinio di ATS Insubria, della Comunità Montana Valli del Verbano, dell’Associazione Varese Alzheimer, della Fondazione Mons. Comi e del Comune di Luino. L’ingresso è gratuito e rappresenta un’opportunità preziosa per approfondire un tema di grande rilevanza e attualità.