Università dell’Insubria, Maria Pierro si insedia come magnifica rettrice

Primo giorno da magnifica rettrice dell’Università dell’Insubria per Maria Pierro, 60 anni, giurista, giudice tributario, già direttrice del Dipartimento di eccellenza di Economia dell’ateneo. Eletta il 3 luglio al primo turno di voto, in carica ufficialmente dal 1° novembre, Pierro è arrivata a passo deciso in rettorato.

E ha voluto iniziare salutando il personale amministrativo e tecnico della sede centrale (come domani farà a Como), mentre ha inviato per mail una lettera a tutta la comunità accademica, dirigenti, personale, docenti e studenti. Poi ha incontrato i giornalisti per la conferenza stampa di inizio sessennio.

Con lei il prorettore vicario Umberto Piarulli, con il quale aveva condiviso il programma elettorale “Insieme per l’Insubria che vogliamo. Trasparenza, inclusione e cambiamento”, che contiene già tutte le fasi del progetto da realizzare.

«Il nostro mandato ha l’obiettivo di favorire l’affermazione e lo sviluppo del nostro Ateneo – si legge nella lettera firmata da Pierro e Piarulli – proseguendo e valorizzando il dialogo con gli enti, le istituzioni locali e le istituzioni nazionali, tenendo conto delle sollecitazioni e dei suggerimenti emersi dal confronto e dal dialogo continuo con tutte le componenti della Comunità Accademica. Il rispetto delle persone e delle regole, la trasparenza, la chiarezza e la determinazione ci guideranno nel nostro operato».

Le prime azioni della rettrice e del prorettore saranno: la nomina di 14 delegati, scelti per competenze professionali e umane; la costituzione della Segreteria particolare e l’assegnazione degli incarichi di coordinamento; la presentazione del nuovo modello organizzativo per il supporto e lo sviluppo della didattica, della ricerca, della valorizzazione della conoscenza e dell’internazionalizzazione; l’avvio del processo di definizione del nuovo piano strategico 2024/2030, tenendo conto del bilancio triennale 2025/2027, e delle azioni funzionali alla preparazione della visita Cev del 2026.

Durante la conferenza stampa è emersa l’importanza, sia per la rettrice sia per il prorettore, di consolidare i rapporti con gli enti territoriali di Varese e Como per rendere l’Università al servizio della ricerca, della didattica e, soprattutto, della collettività, in continuazione e come potenziamento delle precedenti azioni di Governance. Fra le priorità, vi saranno gli immediati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture edilizie per erogare la didattica, al fine di rendere le città sempre più universitarie ed attrattive per i giovani studenti: in quest’ottica si procederà all’avvio dei lavori per un nuovo edificio con spazi per la didattica e gli studenti al campus universitario di Bizzozero, a Varese (con un finanziamento di base di 13 milioni di euro dal Ministero dell’Università e della ricerca), per la ristrutturazione dell’Aula Magna e la riattivazione dell’area di ristoro di Sant’Abbondio, a Como.

Il rilievo paritario fra le sedi di Varese e Como verrà manifestato, inoltre, dall’alternanza delle sedute di Consiglio di amministrazione e Senato Accademico, come forte segnale egualitario: il primo Senato Accademico e il primo Consiglio di amministrazione, fissati rispettivamente il 19 e il 22 novembre, si terranno a Como. I 14 delegati saranno presentati il 28 novembre alle 11.30 nella nuova Aula Magna di via Ravasi in Varese; l’incontro, che si svolgerà in presenza e con il collegamento a distanza, sarà aperto a tutta la comunità accademica e alla stampa.

Maria Pierro è la prima rettrice donna dell’Università dell’Insubria, che è stata guidata da Renzo Dionigi (1998-2012), Alberto Coen Porisini (2012-2018) e Angelo Tagliabue (2018-2024). Ed è tra le sette rettrici lombarde e le 17 italiane, su 68 rettori.

Laureata con lode in Giurisprudenza a Pavia, con un PhD in Diritto tributario, Pierro è di ruolo all’Insubria dal 2002, dal 2017 come professore ordinario. Dal 2018 è stata direttrice del Dipartimento di Economia, che ha ottenuto la qualifica ministeriale di Dipartimento di Eccellenza per il quinquennio 2023/2027. È stata componente del Senato accademico e delegata del rettore per le attività inerenti alle Relazioni sindacali e per la contrattazione collettiva integrativa del personale tecnico e amministrativo. Avvocato dal 1995, dal 2005 è iscritta nella sezione speciale dell’Ordine degli Avvocati di Como, e dal 2020 è anche giudice tributario alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Torino. Ha scritto due monografie e molte pubblicazioni scientifiche, è condirettore di due riviste scientifiche e direttore della collana di monografie di Diritto tributario contemporaneo di Giuffré.

Umberto Piarulli, invece, è un chimico organico. È laureato all’Università degli Studi di Milano con un PhD a Losanna, in Svizzera, dove ha svolto attività di ricerca dal 1991 al 1996. Di ruolo all’Insubria dal 1996, è diventato professore ordinario nel 2016 ed è stato direttore del Dipartimento di Scienza e alta tecnologia dal 2017 al 2023. Ha ricevuto diversi finanziamenti di rilievo, circa 2.5 milioni di euro, per progetti di ricerca da lui coordinati. In ambito scientifico, si è occupato di metodologie sintetiche per composti che sono stati utilizzati quali vettori per farmaci antitumorali. È coautore di 114 articoli scientifici, un brevetto e diversi capitoli di libri, nonché invited lecturer a diverse conferenze internazionali.