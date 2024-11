Magia di Natale con Verbano Express: da Luino ai mercatini di Bressanone, Trento e Bolzano

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Con l’arrivo del periodo natalizio, l’Associazione Verbano Express rinnova il suo appuntamento annuale proponendo una gita che trasporta i partecipanti direttamente nella magia dei mercatini di Natale. La destinazione principale di quest’anno è Bressanone, ma i viaggiatori avranno anche la possibilità di fare tappa a Trento e Bolzano, esplorando tre dei mercatini più iconici del Trentino-Alto Adige.

La partenza è fissata per sabato 30 novembre, alle 6:23 dalla stazione di Luino. Sono previste diverse fermate lungo il percorso, offrendo così la possibilità di unirsi al gruppo anche da Porto Valtravaglia, Laveno Mombello, Besozzo, Gallarate, Busto Arsizio e Milano Lambrate. Il treno arriverà alle 10.43 a Trento, con successive soste a Bolzano e, infine, a Bressanone alle 11:59. Ogni città offre un’interpretazione unica dei mercatini di Natale, che permetterà ai partecipanti di scegliere tra atmosfere differenti.

Trento accoglierà i visitatori con il suo caratteristico mercatino allestito in Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti, dove oltre ai tradizionali stand di artigianato e gastronomia, si potrà assistere a spettacoli ed eventi dedicati al Natale. Bolzano, con il suo famoso mercatino in Piazza Walther, offre una cornice incantevole tra edifici storici e musica dal vivo, che incanterà sia adulti che bambini. Infine, Bressanone, celebre per il suo spettacolare presepe e le proiezioni di luci sulla facciata del Duomo, conclude il percorso con un tocco di magia.

Per i rientri, il treno partirà da Bressanone alle 16:49, facendo soste a Bolzano e Trento, e proseguendo fino a Luino, dove l’arrivo è previsto per le 22:15. Un viaggio che, oltre alla visita ai mercatini, permette di rilassarsi e godersi il panorama delle Alpi innevate durante il tragitto di ritorno.

L’Associazione Verbano Express ha predisposto diverse opzioni di biglietto per venire incontro a ogni esigenza. Il costo per un posto in prima classe è di 68 euro per gli adulti e 48 euro per i ragazzi dai 6 ai 12 anni, mentre per la seconda classe i prezzi sono di 55 euro per gli adulti e 35 euro per i ragazzi. I bambini al di sotto dei sei anni possono viaggiare gratuitamente, rendendo la gita particolarmente conveniente per le famiglie.

Chi desidera partecipare è invitato a prenotare con anticipo, consultando il sito ufficiale all’indirizzo www.verbanoexpress.com, oppure contattando l’associazione via mail all’indirizzo info@verbanoexpress.com per ulteriori informazioni. La puntualità è essenziale: il treno seguirà un orario preciso per garantire che i partecipanti abbiano tutto il tempo necessario per esplorare le attrazioni delle città di destinazione.