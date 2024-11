Vaccini antinfluenzali, da lunedì campagna aperta per tutti

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Continua la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2024/2025 che, dal 4 novembre, sarà disponibile gratuitamente per tutti.

Attiva dal 1 ottobre per le categorie a rischio – donne in gravidanza, bambini e ragazzi tra i 6 mesi e i 17 anni, over 60 e lavoratori per i quali il vaccino è raccomandato – a livello regionale ha già registrato un tasso di adesione superiore rispetto allo scorso anno.

Basti pensare che – a parità di data di avvio campagna – al 21 ottobre 2023 erano state somministrate a livello regionale 362.138 dosi di vaccino mentre il 21 ottobre 2024 se ne contano 444.386, con un incremento dunque di 82.248. Tra questi a Como sono state somministrate 28.827 dosi con un numero vaccinati pari a 4.816 vaccinati per 100.000. A Varese invece si contano 37.593 vaccinazioni con un numero vaccinati pari a di 4.267 per 100.000 abitanti – Dati Report somministrazione vaccino antinfluenzale – 21 ottobre 2024 di Regione Lombardia.

«La vaccinazione antinfluenzale stagionale è la forma più efficace di prevenzione dell’influenza, patologia di elevato impatto sulla salute delle persone ed in particolare dei soggetti più fragili per età o per presenza di patologie croniche di base – spiegano dalla direzione di ATS Insubria – È importante però che anche chi non rientra nelle categorie a rischio scelga di vaccinarsi per ridurre la circolazione del virus in un’ottica sia di protezione personale che dell’intera comunità».

Per vaccinarsi i cittadini potranno rivolgersi al proprio medico o in alternativa alle farmacie e centri vaccinali delle ASST di riferimento. La prenotazione si può effettuare tramite la piattaforma Prenota Salute Online di Regione Lombardia. Ulteriori informazioni e supporto alle prenotazioni al numero verde regionale 800 894 545, attivo da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 19:00.