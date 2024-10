Al via la Stagione Teatrale al Sociale di Luino con Debora Villa e “Venti di Risate”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Oggi, sabato 26 ottobre, il Teatro Sociale di Luino, situato in via XXV Aprile 11B, ospiterà un doppio evento all’interno della stagione teatrale 2024/2025, organizzata dal Circuito CLAPS, dal 2018 Centro di Residenza Artistica della Lombardia con il progetto “IntercettAzioni”, in collaborazione con il Comune di Luino.

La serata si aprirà alle 20:15 con “Strade Poetiche” e proseguirà alle 21:00 con il recital comico “Venti di Risate”, offrendo agli spettatori un’esperienza immersiva e coinvolgente.

“Strade Poetiche” nasce dalla collaborazione tra il regista Mario Gumina e la Rusty Brass Band, con il supporto di Circuito CLAPS. Questa performance itinerante trasforma le strade di Luino in un palcoscenico a cielo aperto, dove la Rusty Brass Band attraversa gli spazi urbani creando connessioni tra case, portoni e finestre, regalando al pubblico nuove prospettive sui luoghi quotidiani. La musica guida i partecipanti in un viaggio coinvolgente, in cui il paesaggio urbano diventa protagonista e complice.

La serata poi continua con “Venti di Risate”, uno show di cabaret ideato e interpretato da Debora Villa. In questo recital, l’attrice si esibirà in un’esplosione di comicità che tocca temi universali e quotidiani, alternando monologhi su fiabe, gravidanza, riflessioni sul tempo e riferimenti culturali da Aristotele a Eva. Villa porterà in scena i momenti più divertenti e incisivi dei suoi vent’anni di carriera, interagendo con il pubblico e offrendo una performance brillante e ironica.

È possibile acquistare i biglietti per l’ingresso platea a €30 (ridotto €27 per under 25 e over 65) e per la galleria a €25 (ridotto €21). Sono disponibili anche abbonamenti a 7 spettacoli, con ingresso in platea a €170 e in galleria a €140.

Fino al 26 ottobre, è attivo un punto vendita presso l’Infopoint di Palazzo Verbania, aperto il lunedì e sabato dalle 10:00 alle 12:00, e il coupon ROSSO dà diritto a un ingresso gratuito in galleria. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la segreteria all’indirizzo segreteria@claps.lombardia.it o al numero +39 030 8084751.

SI ricorda, infine, che l’appuntamento seguente è previsto per il 16 novembre, con “Age Pride” di Alessandra Faiella, un’arringa insieme ironica e commovente in difesa della vecchiaia, in programma alle ore 21:00. Le nuove produzioni vanno così a consolidare il Teatro Sociale di Luino come centro culturale attivo e punto di riferimento per il territorio.