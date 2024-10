Provincia di Varese, Magrini assegna le deleghe. Vicepresidente Iametti

Tempo medio di lettura: 4 minuti

Il presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini, dopo il primo consiglio provinciale e l’insediamento dei nuovi consiglieri dopo le elezioni, ha annunciato oggi formalmente le nuove deleghe, sottolineando l’importanza del confronto con tutte le forze politiche per una Provincia al servizio della comunità.

«Prima ancora di nomi e compiti che troverete appunto nel documento, ci tengo a comunicarlo formalmente: voglio esprimere il mio apprezzamento per il percorso che ha condotto a queste decisioni e che non ha riguardato solo la mia persona. In queste settimane, infatti, ho avuto modo di confrontarmi con tutti i consiglieri eletti all’interno di una serie di consultazioni non solo politiche. Si è aperto, per così dire e lo rivendico perché da sempre dico che Provincia è la casa dei Comuni, un percorso di condivisione per arrivare poi ad assegnare queste deleghe e sono soddisfatto dapprima nel metodo e poi – chiaro – anche nel merito, per i nomi scelti e le competenze», ha esordito Magrini.

«Abbiamo riconosciuto con la vicepresidenza dell’Ente al rappresentante di “La Provincia al centro” Giacomo Iametti, visto il buon risultato anche in termini di voti del gruppo – continua il presidente -. Il gruppo “Civici e Democratici”, che già ha operato bene in Provincia e che in assoluto ha preso più voti di qualunque altro gruppo, ha ricevuto alcune deleghe centrali per la vita amministrativa dei cittadini di questo territorio. Penso a Malpensa, al lavoro per la revisione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) la cui cura in termini di deleghe è affidata a Stefano Bellaria, alla viabilità e mobilità di un territorio così diverso tra nord e sud. Un tema, questo, che conoscono molto bene, delicato, che vedrà l’impegno di un amministratore che è stato sindaco di lungo corso come Fabio Passera. Il bilancio dell’Ente, su questi capitoli è necessaria continuità, è affidato a Mattia Premazzi con cui si è lavorato molto bene. Ribadisco, questi sono nomi a spot ma poi la lista completa è davvero frutto di dialogo costante con tutti i gruppi eletti in consiglio provinciale».

Il ruolo degli altri rappresentanti eletti

«Come è normale e giusto che sia per chi desidera che sia messo al centro prima il territorio, ho avuto importanti interlocuzioni anche con “Fratelli d’Italia Giorgia Meloni” e “Lega Lombardia ideale e civici”. Anche a costoro ho chiesto di partecipare attivamente alla vita amministrativa di Provincia di Varese perché il loro contributo, la loro esperienza di sindaci e consiglieri, può essere fondamentale. Possono ricoprire e presiedere importanti commissioni dove servono caratteristiche e peculiarità specifiche. Ho fatto l’esempio di merito del contributo che potrebbero dare su temi come sanità, frontalieri, lavoro, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), l’intervento alla Caserma dei Carabinieri per alloggiare i Baschi Rossi a Malpensa, ecc», prosegue ancora.

«Perché non permettere di utilizzare i suoi “doni” per questa Casa dei Comuni, per tutti i cittadini, s beneficio del territorio? Passando alla Lega, come non riconoscere l’esperienza ed il valore di Sergio Ghiringhelli anche su temi dove il suo stesso partito ha fatto battaglie? Io, lo dico serenamente, non mi trovo in opposizione a questi ipotesi di lavoro, anzi, chiedo unità di intenti su questi dossier e dico ai vari capigruppo che la mia non è una mano tesa, come erroneamente qualcuno definisce. Non è un contentino, è una stretta di mano vigorosa per lavorare insieme», afferma Magrini.

«Poi, vero, saranno loro a decidere in un quadro di maggioranza definito, con un perimetro chiaro perché anche questo è un equivoco che va superato. Non si tratta di allargare una maggioranza che già c’è, si tratta di cooperare per il bene di una estesa comunità in un momento storico dove, lo ha ribadito più volte anche il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, c’è bisogno del “coraggio di tutti” per affrontare le diverse sfide», dichiara ancora.

La Provincia che verrà

«Non so quali saranno le decisioni della politica sul futuro assetto delle Province. So quello che i presidenti hanno chiesto al Governo, ossia ridare un volto dignitoso a questi Enti con assessori, ritorno delle funzioni, delle deleghe, con una centralità nuova che non può più essere quella decaduta con la riforma Delrio. Abbiamo assistito ad una grande spinta propulsiva per rimetterci mano, da parte del Governo, che tuttavia si è intiepidita nel corso dei mesi dopo l’insediamento dell’Esecutivo e prevale incertezza in tutti noi. Urge una discussione profonda delle sue funzioni, ma anche della sostenibilità economica», continua.

«Lo dico con deferenza ed amicizia all’amico Andrea Pellicini che ho visto in queste ore impegnato sul tema con alcune dichiarazioni alla stampa. Io sono della sua stessa idea: si torni a votare per le Province, Province nei loro pieni antichi poteri di manovra a beneficio dei cittadini amministrati. Sono certo che Andrea, che ben conosce Villa Recalcati per averci lavorato all’interno come assessore per molti anni, vorrà e potrà essere latore con il Governo di queste nostre istanze», spiega ancora Magrini.

Il ruolo dell’informazione

«In ultima battuta desidero ringraziare tutte le testate della provincia che hanno dedicato approfondimenti al lavoro compiuto dall’ente in questo periodo. In molti mi hanno fatto notare che da tempo Villa Recalcati non era così presente, con pure importanti spazi, su quotidiani e siti online di informazione. Questo “faro” fa bene a noi, fa bene alla cittadinanza che aveva forse perso un po’ dal proprio “radar” dalla tanto citata riforma, il lavoro che non solo amministratori e politici ma anche diligenti funzionari svolgono ogni giorno. Ai quali va il mio ringraziamento. Ora torniamo a lavorare come fatto in questi anni, nel segno della continuità ma aperti, lo ripeto, ad una collegialità “alla svizzera” con una cooperazione trasversale che potrebbe rivelarsi il valore ulteriore, aggiunto, di Provincia di Varese», conclude Magrini.

A chiudere gli interventi il gruppo “Civici e democratici per la Provincia di Varese”: «Con la giornata di oggi e l’attribuzione delle nuove deleghe ricomincia il lavoro e l’impegno dei consiglieri civici e democratici per la Provincia di Varese, le deleghe sono impegnative e di cruciale importanza per lo sviluppo e la coesione del nostro territorio. Garantiremo il nostro impegno, accanto ai colleghi consiglieri provinciali ed agli amministratori locali che hanno creduto in noi convinti che la competenza e il lavoro di squadra possano fare la differenza».

Le deleghe nel dettaglio:

– Giacomo Iametti – Vicepresidente, Edilizia Scolastica;

– Alessandra Agostini, Supporto ai Comuni (Stazione Unica Appaltante, Transizione al Digitale e Sicurezza Digitale, Consigliera di Parità, Pari Opportunità, Zone Omogenee);

– Stefano Bellaria, Transazione Ecologica (Territorio, Ambiente, Energia, PTCP, Accordi di Programma, Malpensa, Polizia Ittico Venatoria);

– Michele Di Toro, Grandi Eventi (Grandi Eventi, Sport, Infrastrutture Sportive, Olimpiadi Milano-Cortina, PNRR);

– Pierluigi Gilli, Affari Legali e Generali, Trasporto Pubblico Locale, Autonomia Differenziata;

– Carmelo Antonio Lauricella, Persona (Formazione, Istruzione, Lavoro, Inclusione);

– Matteo Marchesi, Cultura e Turismo (Cultura e Sviluppo di Santa Caterina del Sasso);

– Fabio Passera, Infrastruttura (Viabilità, Piste ciclabili, Economia di Frontiera);

– Mattia Premazzi, Bilancio, Organismi Partecipati e Patrimonio;

– Enrico Vettori, Sistema Idrico Integrato (AQST Lago Varese, Rapporti Alfa e ATO).