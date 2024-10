Alto Varesotto, calcio: sedicesimi di Coppa Italia

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Calcio infrasettimanale con le coppe che entrano nel vivo, mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre, per alcune squadre dell’alto Varesotto.

Nessuna compagine locale, in Eccellenza, è riuscita a superare i gironi di Coppa Italia. Eliminate Sestese, Vergiatese e Ispra. La Solbiatese, invece, dopo aver vinto il proprio girone, sarà impegnata in trasferta per gli ottavi (9 ottobre, ore 20.30), sul campo del Fucina di Monza Brianza, quinto in campionato (girone B). Il team del Varesotto arriva dal successo in casa del Saronno e, sempre in campionato, condivide la vetta del girone A con Ardor Lazzate e Mariano.

Per quanto riguarda la Coppa Italia di Promozione, i gironi hanno sancito l’eliminazione di Luino, Gavirate e Olimpia Tresiana. Il Verbano, al contrario, è pronto a scendere in campo per i sedicesimi (9 ottobre ore 20.30). L’avversario è l’Assago, che nella fase a gironi ha contribuito all’eliminazione del Gavirate, battuto 2-0 nella seconda giornata.

Per la Prima Categoria, andata dei sedicesimi di Coppa Lombardia (10 ottobre, ore 20.30). Scende in campo la Valceresio che riceve l’Arsaghese. In campionato le due squadre sono divise da 6 punti, con il team dell’alto Varesotto sesto a quota 8, e l’Arsaghese penultima a quota 2. Eliminata nella fase a gironi la France Sport, che ha ottenuto soltanto 3 punti in tre partite, con tre pareggi consecutivi.

Per il penultimo turno della fase a gironi di Coppa Lombardia, Seconda Categoria, tocca a Valcuviana e Tre Valli, avversarie nel recupero della seconda giornata (mercoledì 9 ottobre, ore 15.30). Il team della Valcuvia, quarto con un punto, è di fatto già eliminato. La squadra di Caporali, terza a quota 3, ha ancora due partite da disputare: quella di oggi contro i Viola e quella del 17 ottobre contro l’Angerese. Guida il girone con 9 punti, un’altra squadra dell’alto Varesotto. Si tratta del Laveno, che però ha esaurito le partite.