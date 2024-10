Dal Zurigo a Varese, la Tre Valli femminile «sarà una vetrina mondiale»

Tempo medio di lettura: 3 minuti

Molte protagoniste dei recenti Campionati del Mondo di Zurigo sono iscritte alla Tre Valli Varesine UCIProSeries femminile in programma martedì 8 ottobre, da Busto Arsizio a Varese, in anteprima all’omonima classica maschile.

La Tre Valli “rosa” 2024 è catalogata ProSeries dall’Unione Ciclistica Internazionale; si svolgerà sulla distanza di 136 chilometri. Molte atlete iscritte alla Tre Valli Varesine “ladies” si sono messe in bella evidenza sotto la pioggia nella gara iridata Elite disputata in Svizzera a fine settembre.

La giovane più in evidenza alla rassegna iridata di Zurigo 2024 è la britannica Cat Ferguson, nata Skipton nell’aprile 2006. Si è infatti aggiudicata 2 medaglie d’oro: cronometro individuale e prova su strada in linea nella categoria Juniores. Fino a dicembre 2024 per le prove su strada e pista Ferguson è tesserata come junior, eppure nella stagione in corso il suo team, Movistar, l’ha già schierata in svariate competizioni con le Elite, aggiudicandosene ben due: una tappa al Tour de la Semois e la Binche-Chimay-Binche.

La tedesca Liane Lippert si è classificata al quarto posto, oltre ad aver vinto un argento nella mixed relay iridata, e si tratta della vincitrice alla Tre Valli Varesine 2023, che martedì punterà al bis.

Alla Tre Valli vedremo altresì la fuoriclasse australiana Grace Brown che nel 2024 ha realizzato un triplete importante: campionessa olimpica e campionessa del mondo nella cronometro individuale e, sempre ai Mondiali di Zurigo, oro nella mixed-relay. Il fattore campo stimola l’australiana iscritta alla gara della Binda per il team FDJ-Suez, con cui concluderà la sua carriera su strada: abita a Gavirate.

Anche Brodie Chapman è campionessa del mondo della mixed-relay e lo staff Lidl-Trek l’ha iscritta alla Tre Valli Varesine.

Tra le protagoniste dello show iridato di Zurigo attese martedì ci sono anche Erica Magnaldi, Barbara Malcotti, Gaia Realini, Alice Arzuffi, tutte azzurre del ct Paolo Sangalli, e le francesi Evita Muzic, Juliette Labous, Cedrine Kerbaol, l’olandese Pauline Rooijakkers, Olha Kulynych (Ucraina), Rasa Leleivyte (Lituania), Ivana Tonkova (Bulgaria). È ormai fedelissima partecipante alla Tre Valli anche la slovena Urska Zigart, venticinquesima al Mondiale e fidanzata del neo campione del mondo Tadej Pogacar. Presente anche la colombiana Paula Patino, generosa protagonista a Zurigo.

Eleonora Gasparrini, 22 anni, non si è cimentata nel Mondiale, tuttavia figura tra le sicure protagoniste della Tre Valli. La torinese della Uae-Adq all’Europeo Under 23 su strada in Belgio è giunta terza nella prova in linea. Recentemente ha trionfato al Gran Premio di Stoccarda e, nel corso di quest’anno, si è anche aggiudicata la maglia da campionessa d’Italia delle Under 23. Compreso il tricolore, Gasparrini vanta 4 successi stagionali.

«Il 2024 è un anno bellissimo per me – ha dichiarato la finisseur – e prima di chiudere la stagione vorrei vincere la Tre Valli Varesine». La Uae-Adq in gara avrà anche la polivalente bergamasca Silvia Persico che in carriera è già salita sul podio ai Mondiali su strada e ciclocross. Presente anche la figlia d’arte Arianna Fidanza che, in materia di titoli, può vantare un’iride da Junior nella corsa a punti. La valtellinese Monica Trinca Colonel della BePink ha trionfato nel Gran Premio di San Daniele (Udine) davanti alla compagna di squadra Elisa Valtulini: «Disputeranno entrambe la Tre Valli», assicura il loro team manager Walter Zini.

La Mendelspeck ha iscritto Emma Bernardi, prima nel cimento piemontese di Racconigi, la Top Girl-Fassa Bortolo avrà Elisa De Vallier, già vincitrice nel 2024, e la Isolmant-Premac-Vittoria punterà su Asia Zontone, vittoriosa al Giro delle Marche, e Sonia Rossetti.

Tante altre protagoniste dei Campionati del Mondo 2024 di strada e fuoristrada, e altre che presto disputeranno quelli su pista parteciperanno alla gara dell’Alfredo Binda.