Da Colmegna al centro di Luino, continua l’asfaltatura delle strade

Proseguono senza sosta, dopo aver terminato via Veneto, viale Dante e via della Vittoria, i lavori di sistemazione delle strade di Luino a seguito degli importanti interventi alla rete fognaria da parte di Alfa.

Domani, lunedì 22 settembre, e martedì 23, infatti, sarà oggetto di asfaltatura via Paolo Berra, a Colmegna, dalle 8.30 alle 18, mentre via XV Agosto, in centro a Luino, sarà asfaltata giovedì 20 e venerdì 27 settembre, dalle 8 alle 18.

Per questa ragione la Polizia locale di Luino ha emesso un’ordinanza disponendo modifiche alla circolazione per i prossimi giorni. In via Paolo Berra, dall’intersezione con via Palazzi (lungolago) sino alla strada di collegamento con la piattaforma ecologica , è stato istituito il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi necessari per l’esecuzione dei lavori, dei mezzi di soccorso e dei mezzi delle Forze di Polizia.

In via XV Agosto, invece, da piazza Risorgimento a piazza Garibaldi, è prevista la temporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli e restringimento della carreggiata.