Castelveccana, manutenzione strade: la minoranza scrive al sindaco

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Le condizioni delle strade comunali di Castelveccana, dopo gli interventi di posa della fibra ottica, preoccupano il gruppo consiliare di minoranza che scrive al sindaco Maurizio Spozio.

Il tema è stato recentemente affrontato in consiglio comunale, dove il gruppo d’opposizione Vivi Castelveccana ha ribadito quanto scritto nella lettera indirizzata al primo cittadino e firmata dai consiglieri Manuel Gervasoni, Lorenzo Canazza e Giuliano Cometti. In sintesi: l’asfaltatura dopo i lavori non è stata eseguita a regola d’arte, e la situazione – ha sottolineato la minoranza – è «inaccettabile e crea disagio ai cittadini».

Le problematiche evidenziate da Vivi Castelveccana sono note all’amministrazione comunale, che in assemblea ha risposto con un report dettagliato dell’Ufficio tecnico, che già a settembre, dopo alcuni sopralluoghi, aveva segnalato alla ditta responsabile dei lavori i disagi nella posa della fibra e nel ripristino del manto stradale.

«L’intervento in oggetto non è stato appaltato dal Comune di Castelveccana – ha precisato l’Ufficio tecnico nella risposta scritta alla lettera della minoranza – bensì rientra in un appalto di competenza di Regione Lombardia, che risulta pertanto l’unico soggetto responsabile dell’esecuzione e del buon esito dei lavori».

L’ultimo sopralluogo, richiesto dal Comune e svolto insieme alla ditta esecutrice, risale alla scorsa settimana. Ora l’Ufficio tecnico è in attesa di indicazioni della ditta che si occuperà di nuovi interventi di ripristino delle strade. Interventi per i quali verrà definita una nuova programmazione.