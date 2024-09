Alto Varesotto, calcio: il programma della terza giornata

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Il focus settimanale sulle partite delle squadre dell’alto Varesotto nei gironi di Prima, Seconda e Terza Categoria

Terza giornata di campionato in programma domenica 22 settembre, con calcio d’inizio alle 15.30 su tutti i campi. Nel girone A di Prima Categoria, France Sport di scena davanti al pubblico di casa dopo due match complicati. Il team di mister Franceschetti arriva dal ko in trasferta contro la Sommese (lo scorso weekend) e dal pareggio in Coppa Lombardia, mercoledì, contro il San Michele. Un pareggio costato l’eliminazione al team locale.

I maccagnesi, con tre punti in classifica dopo due giornate di campionato, ripartono dalla sfida contro il Cantello Belfortese, che è a quota 4. Match casalingo anche per la Valceresio, che dopo aver passato la fase a gironi di Coppa Lombardia riceve il San Michele: unica squadra del girone A ancora a secco di punti.

Nel girone X di Seconda Categoria la capolista Angerese è attesa dal Tre Valli. Entrambe le squadre dell’alto Varesotto arrivano da un turno di Coppa Lombardia che ha lasciato l’amaro in bocca. Al Tre Valli per la sconfitta interna contro il Laveno, dopo l’iniziale vantaggio. All’Angerese per il pareggio (3-3) contro il Brebbia. In campionato, inoltre, il team della Valmarchirolo è a caccia della prima vittoria, dopo il ko contro il Caravate.

Caravate che invece sarà ospite dell’Aurora Induno, partito con il piede giusto grazie alla vittoria in goleada (5-0) contro il Ceresium Bisustum. La squadra della Valceresio cercherà di riscattarsi contro il Bosto. A Brebbia arriva la Cuassese: le due compagini dell’alto Varesotto sono a quota tre e cercheranno conferme e continuità. Il Laveno, tre punti in classifica, ospita la Jeraghese, reduce da un pareggio. La Valcuviana sul campo del Buguggiate proverà a cancellare la brutta sconfitta dell’esordio contro il Mercallo.

Nel girone B di Terza Categoria il Cittiglio è ospite della Virtus Bisuschio. Due squadre che nella partita inaugurale, lo scorso fine settimana, sono finite ko: la Virtus contro il Ponte Tresa, il Cittiglio contro il Monate. Trasferta a Sumirago per il Ponte Tresa. La Casport, dopo il successo contro il Viggiù, riceve la Ternatese. E punta alla vetta della classifica. (Foto di copertina: Alberto Ossola)

