Eccellenza e Promozione, il programma della prima giornata

Squadre dell’alto e medio Varesotto pronte ad inaugurare il nuovo campionato di calcio, che prenderà il via nel weekend. Ecco una panoramica dei match della prima giornata di Eccellenza e Promozione, in programma domenica 8 settembre.

Nel girone A di Eccellenza l’Ispra esordirà lontano dalle mura amiche e dal lago. Ad attendere i nerazzurri c’è l’FBC Saronno che ha chiuso lo scorso campionato a metà classifica. L’Ispra si presenta in Eccellenza da matricola dopo la promozione conquistata la scorsa primavera ai playoff. Alle spalle già due impegni ufficiali nella Coppa Italia di categoria: una sconfitta contro il Luciano Manara e la più recente vittoria contro il Tribiano.

Sempre in Eccellenza, la Vergiatese esordirà in casa contro la Caronnese, e la Sestese in trasferta contro il Base Seveso. La Vergiatese arriva dall’eliminazione dalla Coppa Italia, dove la Sestese è in vetta al proprio girone grazie ad un pareggio e a una vittoria.

Nel girone A di Promozione gli occhi sono puntati su Gavirate, dove domenica il Luino farà il proprio esordio nella categoria dopo la storica stagione 2023-2024, con la vittoria della Coppa Lombardia. Stagione in cui il Gavirate ha dovuto lottare fino alle giornate finali per la salvezza.

In trasferta anche la prima dell’Olimpia Tresiana, già eliminata dalla Coppa Italia, al pari del Gavirate (il Luino, dopo il pareggio della prima giornata a Cantù, resta invece in corsa per il passaggio del turno). La squadra di Neto Pereira è attesa dall’Academy Uboldo, ed è considerata dagli osservatori come una delle favorite ai nastri di partenza. Riparte davanti al pubblico di casa il Verbano, retrocesso pochi mesi fa, dall’Eccellenza alla Promozione, al termine di una stagione calcistica da dimenticare. I rossoneri ricevono l’Accademia BMW. (Foto di copertina: dalla pagina Facebook ASD LUINO calcio 1910)

Eccellenza, Girone A. Programma giornata 1

Promozione, Girone A. Programma giornata 1