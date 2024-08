Calcio, alto Varesotto: venti squadre pronte al via

Tempo medio di lettura: 3 minuti

Due settimane al via. Per le squadre di calcio dell’alto Varesotto si avvicina l’inizio del nuovo campionato. Ai nastri di partenza ci sono venti team locali, a cui si aggiungono Ispra, Vergiatese e Sestese che rappresenteranno a loro volta il territorio (e in parte anche l’area del lago Maggiore) nel girone di Eccellenza.

Definiti i calendari. La prima giornata di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria è in programma per domenica 8 settembre, con calcio d’inizio alle 15.30. Sarà preceduta, tra il 28 agosto e l’1 settembre, dalla prima giornata di Coppa Italia e Coppa Lombardia.

Nel girone A di Eccellenza l’Ispra di mister Raza esordirà da neopromossa. La Solbiatese, sesta alla fine dell’ultimo campionato e sconfitta dal Paternò nella finale di Coppa Italia, valida per la Serie D, è ancora tra le squadre da battere. L’esordio per i nerazzurri di Raza sarà sul campo dell’FBC Saronno.

Nel girone A di Promozione si riparte da Gavirate – Luino. Nuovo allenatore e nuove ambizioni per i luinesi, reduci dallo storica vittoria in Coppa Lombardia. Alessandro Giallonardo ha lasciato il posto in panchina a Stefano Bettinelli (ex Varese) e la squadra è tutta da scoprire. Nuovo mister anche in casa Gavirate, dopo una stagione difficile, chiusa con una salvezza conquistata all’ultimo. Da Giorgio Dossena i rossoblu sono passati ad Alessandro Marzio. Il Verbano è stato affidato nuovamente a Gabriele Bortolato. L’allenatore è tornato a guidare i rossoneri dopo l’esonero di Celestini. La squadra punta a rifarsi dopo la retrocessione nel campionato 2023-2024.

Nel girone A c’è grande attesa anche per vedere all’opera l’Olimpia Tresiana. Il team arriva dal secondo posto conquistato ins tagione regolare e da un ripescaggio ottenuto dopo un girone playoff segnato dal pesante ko contro il Gussago (4-0). La compagine tresiana è stata affidato alla guida di Neto Pereira, che partirà dalla trasfera sul campo dell’Academy Uboldo.

In Prima Categoria, girone A, la Valceresio punta a tornare in alto dopo il primo posto dello scorso campionato in Seconda. Tra le squadre da battere c’è il Gallarate; tra quelle da scoprire c’è la France Sport, per la prima volta nella categoria, a seguito del ripescaggio estivo. Un ripescaggio arrivato dopo l’esito negativo del girone playoff, nel quale i maccagnesi, avevano conquistato un solo punto. A guidare il team dalla panchina sarà il punto di riferimento di sempre: l’allenatore e fondatore della realtà calcistica di Maccagno: Marco Franceschetti. Esordio casalingo contro il Sacconago.

Seconda Categoria, girone X. Il Brebbia neopromosso, e guidato dal giovane Lorenzo Beltrami, è una delle novità di quest’anno. Nel recente passato c’è la vittoria del campionato di Terza dopo un lungo testa a testa con la Concagnese. L’Angerese riparte dalla salvezza conquistata ai playout. E al pari di Valcuviana, Cuassese e Caravate proverà a non finire nella zona bassa della classifica: una condizione condivisa dalle quattro squadre nell’ultimo campionato.

Più ambiziosa ai nastri di partenza la posizione del Tre Valli. La squadra di Marco Caporali (confermato in panchina) arriva da un quarto posto, seguito da una eliminazione ai playoff. La compagine della Valmarchirolo riuscirà a tornare subito tra i protagonisti del calcio dell’alto Varesotto? Le risposte arriveranno dal campo.

In Seconda ci sarà anche il Laveno, retrocesso in primavera dopo un campionato da dimenticare. Campionato che l’Aurora Induno ha invece chiuso a metà classifica; un risultato che il team guidato da Antonio Criscimanni dovrà provare a migliorare. Viene da una retrocessione, al pari del Laveno, il Ceresium Bisustum. Penultima alla fine della passata stagione, la squadra passa dalla guida di mister Devardo a quella di Davide Brignoli, Manuel Rossini e Marco Basilico. Nel programma della prima giornata spiccano Brebbia – Valcuviana e Tre Valli – Ceresium.

Nel girone B di Terza Categoria occhi puntati sul Ponte Tresa, retrocesso dopo un anno in Seconda. Un anno archiviato con 3 vittorie, 3 pareggi e 24 sconfitte. Completano l’elenco, per quanto riguarda le squadre di calcio dell’alto Varesotto, Casport, Cittiglio, Ponte Tresa, Viggiù e Virtus Bisuschio. Il campionato della Terza Categoria non partirà l’8 settembre, ma una settimana dopo. Anche per la Terza, come per la Seconda, si attende l’ufficializzazione del calendario. (Foto di copertina: Alberto Ossola, dalla pagina Facebook F.C.D. Angerese)

Eccellenza, girone A. Programma giornata 1 ed elenco squadre

Coppa Italia

Promozione, girone A. Programma giornata 1 ed elenco squadre

Coppa Italia

Prima Categoria, girone A. Programma giornata 1 ed elenco squadre

Coppa Lombardia

Seconda Categoria, girone X. Programma giornata 1 ed elenco squadre

Coppa Lombardia

Terza Categoria, girone B. Elenco squadre

Coppa Lombardia