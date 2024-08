Luino, caso Luglio: «In questo modo si maltratta la politica»

Tempo medio di lettura: 2 minuti

«Il problema non è il “caso Luglio” che, oggettivamente agli effetti del proseguo dell’attività politica di maggioranza, non fa né caldo né freddo. Il vero danno lo subisce ancora una volta l’immagine della politica e dei politici». Con queste parole l’attivista politico luinese, Gianfranco Cipriano, commenta quanto avvenuto in consiglio comunale a Luino.

Hanno creato scalpore, infatti, le dimissioni di Fabrizio Luglio come consigliere di maggioranza, che ricopre anche il ruolo di presidente del consiglio comunale e che negli scorsi giorni è entrato in Forza Italia. A questa sua scelta di cambiare schieramento ha replicato il sindaco Enrico Bianchi, a nome del suo gruppo “Proposta per Luino”, criticando fortemente questo modo di far politica.

«A tutti i livelli e formazioni, troppo spesso si assiste al cambio di casacca e ciò non significa che la politica non possa cambiare opinione, ma che gli eletti dimostrino inaffidabilità e strafottenza nei confronti degli stessi elettori. L’etica non dovrebbe essere un optional», prosegua ancora Cipriano.

«Ci sta il cambio di formazione politica, ma dovrebbe coincidere con un reale passo indietro, uscendo radicalmente dall’attività di governo del territorio. Ho letto inoltre dichiarazioni che paiono far trasparire godimento dalle rogne altrui; trovo queste di basso livello e inopportune perché a rimetterci da condotte borderline è la politica con la P maiuscola, causando così facendo la disaffezione degli elettori e mancanza di credibilità», conclude Cipriano.

Nel frattempo, a commentare le ultimi episodi relativi agli equilibri di maggioranza era stato anche il capogruppo di minoranza, “Azione civica per Luino e frazioni”, Furio Artoni, che ha espresso il proprio parere sulle dimissioni di Luglio e su quelle del consigliere Denis Ferrari che, nell’aprile scorso, aveva deciso di passare al gruppo “#Luinesi”, unendosi ai consiglieri di minoranza Alessandro Casali e Davide Cataldo. Ferrari aveva sostituito il consigliere di maggioranza Libero Tatti nel settembre 2023.