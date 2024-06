Per l’estate torna il “Festival del Teatro, della Musica e della Comicità delle Terre Insubri”

Tempo medio di lettura: 6 minuti

Patrocinato e sostenuto da Regione Lombardia, Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, Camera di Commercio Varese e da ben venti amministrazioni comunali delle province di Varese, Verbano Cusio Ossola, Como e Città Metropolitana di Milano, torna il “Festival del Teatro, della Musica e della Comicità delle Terre Insubri 2024”, giunto quest’anno alla sua diciottesima edizione, ideato e diretto dall’attore luinese Francesco Pellicini.

Un festival ormai “classico” per le estati insubri. Un evento che ha saputo crescere e confermarsi con successo negli anni proponendo, da sempre, una varietà di generi di scena in cartellone: dal teatro canzone, alla comicità; dal concerto, al teatro comico di strada; dalla presentazione di libri al teatro di prosa.

Questo perché, afferma il direttore artistico Pellicini, «occorre sempre venire incontro alle esigenze del pubblico diversificando gli eventi in funzione della sensibilità del territorio di riferimento».

Saranno ben venti gli spettacoli in cartellone per questa “scoppiettante” edizione 2024: si partirà da Busto Arsizio il giorno 1 giugno alle ore 21.00 presso la Sala Pro Busto con un sentito omaggio dedicato a Nanni Svampa inscenato dallo stesso Pellicini e da Luca Maciacchini. Il 7 giugno, a Trezzano sul Naviglio, il Festival ospiterà il comico Alberto Patrucco in scena allo spazio Birrificenza alle 19.00. Entrambi gli eventi saranno ad ingresso gratuito.

Il 10 giugno, al Teatro Sociale di Luino, il ritorno degli amati Legnanesi con lo spettacolo “Guai a chi ruba” (biglietti disponibili in sola galleria consultando il sito www.vivaticket.it); il 14 giugno presso il Museo Maga di Gallarate sarà la volta della mitica Treves Blues band in concerto per festeggiare mezzo secolo di blues del celebre “Puma di Lambrate” Fabio Treves (info biglietti Museo Maga Gallarate). Chiude il mese di giugno lo spettacolo del comico Max Pisu, in scena al Teatro di Inverigo (Co), città per la prima volta annessa al tour del Festival.

Girandola di eventi in luglio: si parte il 4 ad Olgiate Comasco con l’atteso concerto dedicato a Lucio Dalla inscenato dalla band “Volpi senza tana” presso Piazza Italia (ingresso gratuito). Due invece gli eventi in programma il 18 di luglio: sempre a Olgiate Comasco, presso il Parco della Biblioteca, lo spettacolo teatrale “Di Franca in Franca, la comicità è donna” del trio D’Aria, Dellavalle, Cavalli, dedicato a Franca Rame e Franca Valeri, mentre al Castello Visconteo di Legnano, sempre con inizio ad ore 21.00, l’atteso teatro canzone “Roba Minima s’Intend” del bravo Stefano Orlandi e musici dedicato al comico-musicista Enzo Jannacci.

Il 19 luglio alle ore 21.00, presso la Biblioteca di Sesto Calende, la presentazione del libro “Felice di essere Musazzi” con gli attori della compagnia dei Legnanesi Giordano Fenocchio, Maurizio Albè, Danilo Parini e la figlia del celebre attore legnanese Sandra Musazzi; il 20 luglio altri due importanti appuntamenti: il primo ad Angera (Parco a lago) ad ore 21.00 con l’attore Matteo Carassini in scena con “La Tempesta”, un’intrigante storia narrata e musicata dedicata ai Pirati Mazzarditi dei Castelli di Cannero; il secondo a Cologno Monzese Villa Casati (ore 21.00 ingresso gratuito), con le celebri Alter Echo String Quartet in concerto per archi in omaggio al maestro Ennio Morricone. Chiude il mese di luglio Francesco Pellicini al Teatro Sociale di Montegrino con lo spettacolo di cabaret racconto “Ne ho combinate di tutti i colori”, accompagnato da Paolo Pellicini, Daniele Pacciorini, Fazio Aremellini (ore 21.00 ingresso gratuito).

Quattro gli appuntamenti previsti in agosto: a Cannobio (Vco), il 1 agosto alle 21.00, lo spettacolo di teatro comico di strada di Fausto Giori, in scena sul lungo lago della splendida cittadina piemontese; il 2 agosto a Verbania, Parco eventi Teatro Maggiore, lo spettacolo di teatro canzone cabaret “C’era una volta il naviglio” con Luca Maciacchini, Francesco Pellicini, Franco Visentin (evento in collaborazione con il Festival Allegro con brio); il 3 agosto a Porto Valtravaglia in Piazza a lago alle ore 21.30 Luca Maciacchini in omaggio a Giorgio Gaber; chiude il mese di agosto a Legnano, al Castello Visconteo, il 30 del mese con la replica dello spettacolo “Di Franca in Franca, la comicità è donna” del trio D’Aria, Dellavalle, Cavalli dedicato a Franca Rame e Franca Valeri.

Gli ultimi quattro eventi del Festival 2024 saranno inscenati tra settembre e ottobre e comprenderanno: Lainate (Mi) 6 settembre ore 21.00: mix comico Pisu, Barbara, Klobas presso il Parco naturale di Villa Litta (ingresso gratuito); Baveno (Vco) 7 settembre ore 21.00 presso il Circolo Nostr@Domus con lo spettacolo di Massimo Luca “La Chitarra di Lucio Battisti” (ingresso gratuito); Teatro di Inverigo (Co) 21 settembre ore 21.00 Andrea Vitali, Max Peroni, Fazio Armellini, Francesco Pellicini in “Due racconti”, teatro canzone letteratura (ingresso gratuito) e Luino 5 ottobre ore 17.00 Palazzo Verbania con “La versione di Cochi”, presentazione del libro di Cochi Ponzoni (Cochi & Renato) moderato da Paolo Crespi (coautore del libro) e Francesco Pellicini.

La direzione del Festival si sente in dovere di ringraziare la Fondazione Comunitaria Onlus del Varesotto per il sostegno e l’ospitalità relativa alla conferenza stampa di lancio della manifestazione, Regione Lombardia, Camera di Commercio Varese, le Amministrazioni comunali delle città annesse al tour 2024, la Società Grand Luino, l’Hotel Internazionale di Luino, La ditta Locatelli, La Concessionaria Passeri e la Ditta Planet di Mesenzana.

Info e contatti per gli spettacoli rivolgendosi alle segreterie comunali delle amministrazioni ospitanti gli show in cartellone. Info e contatti sul festival www.festivalcomicita.it. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito ad esclusione delle date di Luino Legnanesi 10 giugno e Museo Maga 14 giugno Treves Blues band.

PROGRAMMA

– 1 giugno 2024 ore 21.00, Sala Pro Busto (Va): “Ciao Nanni” – ricordando Nanni Svampa, concerto cabaret con Francesco Pellicini, Luca Maciacchini, Fazio Armellini. In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito. Ingresso gratuito fino esaurimento posti. Info Comune Busto Arsizio.

– 7 giugno 2024 ore 19.00, Spazio Birreficenza – Trezzano sul Naviglio (MI): Alberto Patrucco in cabaret. In caso di pioggia la presentazione – spettacolo sarà ugualmente garantita. Ingresso gratuito fino esaurimento posti. Info Comune di Trezzano sul Naviglio.

– 10 giugno 2024 ore 21.00, Teatro Sociale Luino (VA): I LEGNANESI in “Guai a chi ruba”. In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito. Info biglietti www.vivaticket.it.

– 14 giugno 2024 ore 21.00, Museo Maga Gallarate (Va): concerto della TREVES BLUES BAND “50 anni in blues”. In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito. Info biglietti Museo Maga Gallarate.

– 21 giugno 2024 ore 21.00, Teatro – Inverigo (Co): Recital di cabaret con Max Pisu. In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito. Ingresso gratuito fino esaurimento posti. Info Comune di Inverigo.

– 4 luglio 2024 ore 21.00, Olgiate Comasco, Piazza Italia (CO): “Ciao Lucio” – concerto dedicato a Lucio Dalla con “Le Volpi senza tana”. In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito. Ingresso gratuito fino esaurimento posti. Info Comune di Olgiate Comasco.

– 18 luglio 2024 ore 21.00, Olgiate Comasco, sede della Biblioteca Comunale (CO): Di Franca e Franca, la comicità è donna – Ricordando Franca Valeri e Franca Rame. Con Carmine D’Aria, Alessandra Cavalli, Isadora Dellavalle. In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito. Ingresso gratuito fino esaurimento posti. Info Comune di Legnano.

– 18 luglio 2024 ore 21.00, Legnano, Castello Visconteo (MI): “Roba minima s’intend”, concerto teatrale dedicato ad Enzo Jannacci con la compagnia di Stefano Orlandi. In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito. Ingresso gratuito fino esaurimento posti. Info Comune di Legnano.

– 19 luglio 2024 ore 21.00, Biblioteca di Sesto Calende, (VA): Presentazione spettacolo del libro “Felice di essere Musazzi”. Con gli attori della compagnia de I Legnanesi D. Parini, G.Fenocchio, M.Albè, F.Pellicini e la figlia dell’attore Sandra Musazzi. In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito. Ingresso gratuito fino esaurimento posti. Info Comune di Sesto C.

– 20 luglio 2024 ore 21.00, Piazza a lago Angera (Va): Recital Teatrale “La Tempesta” – di Flavio Stroppini, con Matteo Carassini. In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito. Ingresso gratuito fino esaurimento posti. Info Comune di Angera.

– 20 luglio 2024 ore 21.00, Villa Casati Cologno Monzese (Mi): Alter Echo String Quartet in “Omaggio al Maestro Morricone” per quartetto d’archi. In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito. Ingresso gratuito fino esaurimento posti. Info Comune di Cologno Monzese.

– 31 luglio 2024 ore 21.00, Teatro Sociale di Montegrino (Va): “Ne ho fatte di tutti i colori” – Recital di Francesco Pellicini. Con Paolo Pellicini, Thomas Graziani, Fazio Armellini. In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito. Ingresso gratuito fino esaurimento posti. Info Comune di Montegrino.

– 1 agosto 2024 ore 21.00, Piazza a Lago Cannobio (Vco): Teatro comico di strada con Giori Fausto. In caso di pioggia lo spettacolo sarà rinviato a data da destinarsi. Ingresso gratuito fino esaurimento posti. Info Comune di Cannobio.

– 2 agosto 2024 ore 21.00, Festival “Allegro con brio” – area concerti Verbania (Vco): “C’era una volta il naviglio” – Ricordando Jannacci, Gaber, Svampa, Valdi. Con Francesco Pellicini, Luca Maciacchini, Franco Visentin, Fazio Armellini. In caso di pioggia lo spettacolo ugualmente garantito. Ingresso gratuito fino esaurimento posti. Info Comune di Verbania.

– 3 agosto 2024 ore 21.00, Piazza a lago Porto Valtravaglia (Va): Io e il sig. Gaber, spettacolo di teatro canzone con Luca Maciacchini. Presenta Francesco Pellicini. In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito. Ingresso gratuito fino esaurimento posti. Info Comune di Porto Valtravaglia.

– 30 agosto 2024 ore 21.00, Castello Visconteo Legnano (Mi): Di Franca e Franca, la comicità è donna – Ricordando Franca Valeri e Franca Rame. Con Carmine D’Aria, Alessandra Cavalli, Isadora Dellavalle . In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito. Ingresso gratuito fino esaurimento posti. Info Comune di Legnano.

– 6 settembre 2024 ore 21.00, Teatro di Lainate (Mi): Mix comico con Max Pisu, Giancarlo Barbara, Luca Klobas. In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito. Ingresso gratuito fino esaurimento posti. Info Comune di Lainate.

– 7 settembre 2024 ore 21.00, Centro culturale Nostr@domus Baveno (Vco): “La chitarra di Lucio Battisti”, con Massimo Luca e Francesco Pellicini. In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito. Ingresso gratuito fino esaurimento posti. Info Comune di Baveno.

– 21 settembre 2024 ore 21.00, Teatro Comunale Inverigo (Co): Due Racconti, con Andrea Vitali, Francesco Pellicini, Fazio Armellini, Max Peroni. In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito. Ingresso gratuito fino esaurimento posti. Info Comune di Inverigo.

– 5 ottobre 2024 ore 17.30, Palazzo Verbania Luino (Va): Presentazione del libro di Paolo Crespi “La versione di Cochi”. Con Cochi Ponzoni, Paolo Crespi, Francesco Pellicini. In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Info comune di Luino.