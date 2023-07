Il Festival del Teatro, della Musica e della Comicità parte da Luino

Tempo medio di lettura: 4 minuti

Martedì 14 giugno ad ore 21.00, presso il Teatro Sociale di Luino, prenderà il via la sedicesima edizione del Festival del Teatro, della Musica e della Comicità delle Terre Insubri con lo spettacolo “Ridere” della Compagnia teatrale de “I Legnanesi” (evento in collaborazione con il Festival dei laghi Lombardi, Teatro sold out).

Saranno complessivamente diciassette gli appuntamenti estivi presenti in cartellone lungo un ricco percorso “culturale Insubre” inscenato tra le province di Varese, Verbano-Cusio-Ossola, Milano Città Metropolitana, Novara e la confinante Confederazione Elvetica.

Sostenuto da Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, da Regione Lombardia e da ben 14 amministrazioni, il festival si caratterizza da sempre per la moltitudine di generi di scena artistici presenti in cartellone: dalla comicità alla musica; dal teatro canzone al teatro letteratura; dagli omaggi ai grandi interpreti della letteratura nazionale al cabaret concerto; dalla presentazione di libri al teatro comico di strada. La direzione artistica, come da tradizione, è firmata dal luinese Francesco Pellicini, ideatore della kermesse nonché poliedrico artista di scena.

Dopo l’apertura dei Legnanesi a Luino il 14 giugno – evento in collaborazione con il Festival dei Laghi Lombardi -, la manifestazione si sposterà il 17 dello stesso mese a Briga Novarese presso la biblioteca comunale, luogo prescelto dalla direzione artistica per la presentazione del libro “Felice di essere Musazzi”, in ricordo del fondatore della storica compagnia teatrale de I Legnanesi; l’evento, in collaborazione con il “Libro festival leggere emozioni”, vedrà la partecipazione della figlia del grande artista – Sandra Musazzi – e degli attori della compagnia Maurizio Albè, Giordano Fenocchio, Danilo Parini, Valerio Rondena e Francesco Pellicini.

Particolarmente “caldo” il week end di fine giugno: il 24, a Trezzano sul Naviglio, di scena il romantico omaggio di teatro canzone “C’era una volta il naviglio”, con Luca Maciacchini, Franco Visentin, Stefano Orlandi, Fazio Amellini, Paolo e Francesco Pellicini, evento incentrato sulla storia artistica dei mitici Gufi, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci e Walter Valdi – in replica altresì il 2 di settembre a Lainate (MI) all’interno della Festa di San Rocco – mentre il 25 giugno, presso il Museo Maga di Gallarate, sarà la volta dell’atteso concerto di Giorgio Conte (info biglietti contattando direttamente il Museo Maga).

Due gli appuntamenti in programma nell’elegante contesto del Castello Visconteo di Abbiategrasso (MI): si comincerà con l’attore Stefano Annoni il 24 giugno ad ore 21.00 impegnato nella pièce teatrale la “Nebbiosa” – in omaggio al grande Pier Paolo Pasolini – mentre il 9 luglio, sempre al Castello, le celebri musiciste Alter Echo string quartet dedicheranno un sentito omaggio musicale in concerto d’archi al grande maestro Ennio Morricone.

Il 15 luglio, in Piazza Caduti del lavoro a Laveno Mombello, il lieto ritorno al live dei mitici Trenincorsa; Il 22 luglio la kermesse sarà invece protagonista in Piazza De Cristoforis a Sesto Calende (Va) con il concerto cabaret del comico cantautore Flavio Oreglio (in caso di maltempo l’evento sarà rinviato), appuntamento anticipato dalla irriverente comicità del collega Max Pisu in scena il 2 luglio a Trecate presso la Piazza Cattaneo (Teatro cittadino in caso di pioggia). Non mancherà il ricordo del mitico Nanni Svampa con il teatro canzone di Francesco Pellicini in programma a Cantù (Co) Piazza Garibaldi il 16 luglio.

Ad anticipare il ritorno in scena dei Legnanesi il 10 settembre al Teatro Fumagalli di Cantù, l’incantevole Cannobio (Vco) sul lago Maggiore ospiterà il 2 di agosto il teatro comico di strada dell’esplosivo “Otto il Bassotto” mentre la comicità del bravo Danilo Vizzini sarà protagonista il 5 agosto a Porto Valtravaglia.

Da rilevare infine l’importante omaggio di teatro canzone letteratura dedicato al grande calciatore Gigi Riva (originario di Leggiuno sul lago Maggiore) messo in scena dagli attori Maicol Trotta e Francesco Pellicini il 16 settembre per la festa dello sport di Gallarate presso il Museo Maga ed il nuovo spettacolo di teatro canzone letteratura di Andrea Vitali (in collaborazione con Auser Varese), di scena ai Giardini Estensi della “Città giardino” il 27 giugno ad ore 21.00.

Confermata infine la longeva collaborazione con la città di Lugano nel prestigioso Long lake Festival con il blues man internazionale Fabrizio Poggi in data 25 giugno al Parco Ciani (evento in collaborazione con il Festival dei laghi Lombardi).

Raggiunto ai nostri microfoni Francesco Pellicini, ideatore del festival e direttore artistico della kermesse, scherzosamente dichiara: «Sorrido ogni qualvolta, guardandomi indietro, penso al lontano 2007 quando con l’amico Francesco Salvi decidemmo di dar vita ad un festival che omaggiasse anzitutto la combriccola di “folli comici luinesi” tutti prontamente ospitati nel corso delle varie edizioni. Quanta strada compiuta sui palcoscenici Insubri! Oggi sono davvero soddisfatto perché il festival, negli anni, ha saputo crescere con altrettanto entusiasmo esportando l’arte del buon umore in tutto il territorio Insubre».

«Con l’annessione delle importanti Città metropolitane milanesi di Abbiategrasso, Trezzano sul Naviglio e le piazze novaresi di Trecate e Briga – conclude Pellicini – si chiude di fatto un ciclo culturale itinerante dell’Insubria partito anni fa proprio dalla mia cara Luino; per tali motivi mi sento di ringraziare vivamente la Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, Regione Lombardia e le amministrazioni che sostengono il Festival: senza il loro sostegno questa importante realtà culturale non potrebbe esistere».

Gli spettacoli, ad eccezione degli eventi dei Legnanesi a Luino (teatro esaurito), Cantù (ingresso ad offerta con incasso devoluto per la causa Ucraina), e del concerto di Giorgio Conte a Gallarate (info biglietti Museo Maga) – saranno tutti ad ingresso gratuito. Per info e contatti sulle singole date di scena si prega rivolgersi direttamente agli uffici degli assessorati alla cultura delle città coinvolte.

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma dettagliato, consultare il sito internet www.festivalcomicita.it.