Anche Luino piange Giancarlo Onnis

Un sorriso avvolgente, che riusciva ad entrare nel cuore di tutti i clienti, dando consigli con professionalità e disponibilità. Anche questo era Giancarlo Onnis, luinese d’adozione ma sardo di origini, spirato negli scorsi giorni dopo una breve malattia, che per anni ha gestito il negozio “Smoke & Coffee Luino” nel cuore del centro cittadino, in via Veneto.

Il 58enne aveva lasciato la città lacustre a fine 2022 quando, insieme alla moglie Linda e ai figli Debora, Laura e Marco, aveva deciso di tornare in Sardegna, a Nurellao, un piccolo paesino ad una sessantina di chilometri di Oristano in provincia di Cagliari.

Era felicissimo di questa decisione, dopo essersi trasferito sul lago Maggiore oltre quarant’anni fa, all’età di 16 anni. «Dopo tanti anni trascorsi sul lago Maggiore, che è diventata la mia seconda casa, è il momento di tornare alle origini, in Sardegna, nella zona in cui sono nato, dove torneremo a vivere. A Luino lascio non solo tanti amici, ma anche decine di clienti che hanno potuto apprezzare il nostro lavoro in questi anni», aveva dichiarato alla nostra redazione.

I funerali sono stati celebrati nel pomeriggio di ieri, venerdì 26 aprile, nel paese cagliaritano, tra l’affetto e l’amore dei suoi cari, dei familiari e degli amici. Anche Luino si stringe alla famiglia per questa grave perdita, una figura che oltre alla passione per il caffè, si era fatto apprezzare sul Verbano per il suo grande amore per foto e droni, realizzando immagini e video sul nostro lago che hanno fatto il giro del mondo.