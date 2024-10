Settore Polizia di Frontiera di Luino, il vice dirigente Prospero Romano in pensione dopo 40 anni

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Dal 1984 al servizio della Polizia di Stato, dimostrando impegno, professionalità e un grande e spiccato senso del dovere e della comunità.

Tutto questo racchiude la carriera di Romano Prospero, vice dirigente del Settore Polizia di Frontiera di Luino, che dopo quarant’anni è andato in pensione e negli scorsi giorni è stato festeggiato affettuosamente dai colleghi negli uffici di via Bernardino Luini.

Romano, trasferitosi con la famiglia da Siracusa nella cittadina lacustre all’età di 7 anni, dopo le scuole, ha iniziato la sua carriera negli Alpini, trascorrendo un anno a Vipiteno, in provincia di Bolzano, e dopo aver frequentato il primo corso proprio in Trentino Alto-Adige è stato assegnato prima alla Polfer di Bologna e successivamente alla Polfer di Milano.

Il 60enne nel lontano maggio 1986 è arrivato a Luino, dove ha ricoperto numerosi incarichi nel corso degli anni, eccezion fatta per il periodo dal 2014 al 2017 quando ha lavorato a Malpensa per la candidatura a sindaco nel Comune di Germignaga: da agente a sovrintendente, per arrivare a diventare ispettore superiore e, infine, nell’ultimo periodo, per meriti comparativi, anche vice dirigente e sostituto commissario coordinatore.

Tra autorevolezza e attaccamento al ruolo, è stato anche responsabile della squadra di Polizia Giudiziaria, dell’ufficio immigrazione e delle pattuglie di retrovalico, ricevendo diverse lodi per attività di indagini portate a termine positivamente nel corso dei tanti anni di servizio, diventando un vero e proprio punto di riferimento per la cittadinanza e i colleghi, che gli ha permesso di ottenere la croce di bronzo per anzianità e la medaglia d’oro al merito di servizio, consegnate dal dirigente e vice-questore, il dottor Gianluca Dalfino.

«Un grazie a tutti quanti per questi anni incredibili – commenta Romano -, i miei colleghi sono fantastici, grandi professionisti e sempre professionali. Un ringraziamento particolare va anche all’amministrazione che mi ha permesso di crescere di anno in anno anche nella vita di tutti i giorni, lavorando serenamente sempre come vice, non solo a Luino, ma anche a Malpensa».