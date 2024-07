Ancora allerta meteo, a Pasquetta temporali e vento forte

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Prosegue anche nelle prossime ore l’allerta meteo diramata dalla Protezione civile di Regione Lombardia, che prevede un codice arancione per rischio idrogeologico e un codice giallo per rischio idraulico, rischio temporali e vento forte. Sarà coinvolto, come nella giornata di Pasqua, anche il territorio dell’Alto Varesotto, colpito da un violento nunifragio sabato sera.

Nel primo pomeriggio di ieri ancora precipitazioni diffuse, più insistenti sulle zone alpine, prealpine e di alta pianura, che dal tardo pomeriggio si sono leggermente attenuate. Fenomeni che hanno assunto anche carattere di rovescio o temporale. Dalla tarda serata si sono intensificate le precipitazioni sui rilievi e sulle zone di alta pianura, a partire da Ovest, in estensione verso Est con nuovi fenomeni convettivi. Ventilazione in generale rinforzo in serata e in particolare sulle zone occidentali dove a fine giornata si sono registrate raffiche fino a 70 km/h.

Nelle prime ore di oggi, lunedì di Pasquetta primo aprile, permarranno precipitazioni diffuse ed intense sui rilievi e parzialmente sulle zone di alta pianura con anche fenomeni temporaleschi, in particolare sui settori occidentali. In mattinata prevista ancora marcata instabilità, specie sui rilievi, con nuove precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, a più riprese sino alla sera, in transito da Ovest verso Est.

Nelle prime ore e tendenzialmente in mattinata attesi venti diffusamente forti a tutte le quote (specialmente su tutte le zone occidentali) con raffiche massime fin oltre 90 km/h e venti medi orari tra 30 e 40 km/h in pianura e in montagna. Nel pomeriggio venti ancora moderati o forti specie sulle zone meridionali; sulle zone settentrionali e Nord-occidentali venti in rotazione da Nord localmente forti. In serata ventilazione in attenuazione.

Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di oggi i nuovi scenari previsionali per l’aggiornamento dei codici colore di allertamento. Per consultare integralmente il bollettino meteo, cliccare qui.