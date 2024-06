Pasqua nel Varesotto, previsioni rosee: pernottamenti in aumento

Tempo medio di lettura: 2 minuti

L’associazione BBVarese.it, che raggruppa i bed and breakfast e le Case Vacanza della provincia di Varese, si prepara ad un’entusiasmante stagione turistica. Le previsioni per la Pasqua sono rosee con le prenotazioni per i pernottamenti in aumento del 20% rispetto al 2023. I turisti italiani rappresentano la maggior parte delle prenotazioni, seguiti da quelli stranieri, in particolare da Germania, Francia e Svizzera, con una media di permanenza di 3 giorni.

Il Salone del Mobile di Milano, che si terrà dal 18 al 23 aprile 2024, invece, è un evento imperdibile per il mondo e per i soci di BBVarese.it. La città di Varese, situata a pochi chilometri da Milano e ben servita dalle ferrovie, è una base ideale per visitare il Salone e godersi anche le bellezze del territorio e, in occasione del Salone, sono numerose iniziative e mostre collaterali saranno organizzate a Varese e provincia. I soci di BBVarese.it per questa ragione si aspettano un’impennata di prenotazioni, con un picco di pernottamenti nel weekend del 22-23 aprile.

Le buone prospettive per il turismo a Varese sono confermate dai dati. Infatti nel 2023 la provincia di Varese ha registrato un aumento del 10% degli arrivi turistici rispetto al 2022. Questo è dovuto grazie alle istituzioni come l’Amministrazione comunale del capoluogo e la Camera di Commercio che stanno investendo in promozione turistica, su eventi sportivi globali e sullo sviluppo delle infrastrutture per rendere Varese e la sua provincia una destinazione ancora più attraente per i visitatori di tutto il mondo.

L’associazione BBVarese.it, così, si prepara ad una Pasqua scintillante e ad un’estate all’insegna del turismo sportivo, culturale e lacuale con i suoi 4 beni Unesco e altrettanti del FAI. Senza dimenticare le località lacuali come Santa Caterina, la Rocca di Angera, il lungolago di Luino, la Funivia di Laveno.

Diverse bellissime strutture stanno per essere offerte al mercato, recuperando vecchi immobili fatiscenti, adeguandoli alla tecnologia moderni, con tocchi di design incredibili che miscelano vecchie architetture alla moderna elettronica e telematica.

«BBVarese infatti e tutto l’extralberghiero non consuma nuovo suolo, favorisce l’economia locale, rimette a nuovo e valorizza i centri storici in un’ottica sostenibile e rispettosa dell’ambiente», commentano dall’associazione.

«Le bellezze naturali, le ricchezze culturali, gli eventi gastronomici, le nostre piste ciclabili in sede protetta e le manifestazioni di Varese e provincia attirano sempre più numerosi visitatori che amano conoscere il territorio più da vicino e in ambito familiare, offrendo ai soci di BBVarese.it l’opportunità di incrementare la propria attività grazie anche all’accompagnamento dell’Associazione», conclude il presidente Alfredo Dal Ferro.