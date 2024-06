Inflazione, UNC: ecco le città più care della Lombardia, argento per Varese

Tempo medio di lettura: 2 minuti

L’Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell’inflazione di febbraio, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato classifica delle città più care della Lombardia, in termini di aumento del costo della vita.

In testa alla top ten delle più care Milano, dove l’inflazione pari all’1% si traduce nella maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 286 euro per una famiglia media, e colloca il capoluogo lombardo in 17° posizione nella graduatoria nazionale. Medaglia d’argento per Varese, dove il rialzo dei prezzi dello 0,9% determina un incremento di spesa annuo pari in media a 251 euro a famiglia (23° posizione in Italia).

Medaglia di bronzo per Lecco che con +0,8%, inflazione pari a quella media nazionale, ha una spesa supplementare pari a 210 euro annui per una famiglia tipo. Appena fuori dal podio Lodi (+0,7%, +184 euro), prima città più virtuosa rispetto al resto d’Italia, poi Bergamo(+0,4%, +112 euro), Mantova (+0,4%, +105 euro), Pavia (+0,3%, +84 euro), Como (+0,1%, +28 euro). Una variazione nulla per Cremona, mentre Brescia è addirittura in deflazione, -0,1%, cosa che consente un risparmio su base annua pari a 28 euro e che la colloca al settimo posto delle città italiane più risparmiose.

Classifica delle città più rincarate della Lombardia in termini di spesa aggiuntiva annua (in ordine decrescente di spesa)

N. Territorio Rincaro annuo per famiglia media (in euro) Inflazione annua di febbraio Posizione classifica italiana 1 Milano 286 1,0 17 2 Varese 251 0,9 23 3 Lecco 210 0,8 31 LOMBARDIA 190 0,7 ITALIA 188 0,8 4 Lodi 184 0,7 38 5 Bergamo 112 0,4 51 6 Mantova 105 0,4 53 7 Pavia 84 0,3 55 8 Como 28 0,1 65 9 Cremona 0 0,0 69 10 Brescia -28 -0,1 72

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Tabella: Classifica delle regioni più care, in termini di spesa aggiuntiva annua (in ordine decrescente di spesa)

N Regioni Rincaro annuo per famiglia media (in euro) Inflazione annua di febbraio 1 Trentino Alto Adige 284 1,0 2 Veneto 274 1,1 3 Lazio 269 1,1 4 Toscana 247 1,0 4 Campania 247 1,2 6 Umbria 238 1,0 7 Friuli-Venezia Giulia 237 1,0 8 Emilia-Romagna 211 0,8 9 Lombardia 190 0,7 ITALIA 188 0,8 10 Piemonte 169 0,7 11 Marche 126 0,6 12 Calabria 102 0,6 13 Basilicata 84 0,4 14 Valle d’Aosta 78 0,3 15 Puglia 73 0,4 16 Sardegna 58 0,3 17 Liguria 23 0,1 18 Sicilia 21 0,1 19 Abruzzo -43 -0,2 20 Molise -166 -0,8

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat