Frana di Viconago, al lavoro per riaprire la strada

Potrebbero mancare soltanto pochi giorni alla riapertura parziale della strada che unisce Cadegliano a Viconago e che a fine febbraio, nei pressi del ponte Tarca, era stata colpita da un movimento franoso partito dal versante collinare a lato della carreggiata. E’ quanto emerso dalla riunione che si è svolta venerdì mattina in prefettura a Varese, dove il sindaco del borgo, Alberto Almieri, ha incontrato gli enti superiori per capire come affrontare una criticità che il Comune da solo non è in grado di gestire.

Le sensazioni dopo il vertice sono buone, sottolinea Almieri, che ringrazia le figure istituzionali e gli enti coinvolti – il prefetto Salvatore Pasquariello, i deputati Andrea Pellicini e Stefano Candiani, le Comunità montane del Piambello e delle Valli del Verbano, con i rispettivi presidenti, Regione Lombardia e la Provincia di Varese – e si concentra sulle novità.

La prima, come detto, riguarda il ripristino della circolazione lungo la strada colpita dalla frana. L’obiettivo è riaprire per la fine della settimana prossima con una corsia a senso unico alternato. La seconda è il supporto economico degli enti sovracomunali, con la cabina di regia affidata alla Regione, già intervenuta per finanziare le opere più urgenti.

«Con i lavori siamo a buon punto – fa sapere Almieri – ma le tempistiche per concludere la pulizia del versante dipendono anche dal meteo, perché con la pioggia alcune attività non possono essere svolte, in particolare quelle sulla cima del versante, dove c’è ancora del materiale da rimuovere». Terminata la pulizia dell’area sarà possibile fare la conta dei danni.

Il territorio ha iniziato a fare rete, come è già successo altre volte, nel recente passato, davanti ai disagi provocati dal dissesto idrogeologico, che nel caso degli abitanti di Viconago coincide con il rischio isolamento. Ad oggi, infatti, è rimasta soltanto una via di collegamento tra la frazione e il resto del paese: la stretta strada a tornanti che sale da Lavena Ponte Tresa. «Voglio precisare che per il Comune la loro situazione è una priorità – aggiunge in conclusione Almieri – Ci siamo attivati nelle ore immediatamente successive alla frana, nonostante i limiti dei nostri uffici, dovuti alla carenza di personale tecnico. E non ci siamo mai fermati».