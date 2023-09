Sfollati di Creva, «Cinque mesi fuori casa, ecco le condizioni di casa nostra»

Tempo medio di lettura: 2 minuti

A quasi sei mesi di distanza dall’evacuazione di due condomini della “Cavetta” di Creva, frazione di Luino, a causa di un movimento franoso che ha interessato la parete rocciosa situata a ridosso delle palazzine, proseguono i disagi e i problemi per gli oltre sessanta sfollati che ancora non possono far rientro nelle proprie abitazioni.

Regione Lombardia e il Comune di Luino hanno inizialmente stanziato fondi per gli interventi più urgenti, con l’obiettivo di ripulire il vallo dai massi caduti dalla montagna; e dopo i primi lavori sono stati stanziati ulteriori fondi, quasi 700mila euro, per mettere in sicurezza la rete paramassi e la parete rocciosa presente dietro i condomini.

Nel frattempo, però, non sono arrivate autorizzazioni per consentire agli sfollati di rientrare nei loro appartamenti. Un problema che sta causando numerose criticità ai proprietari di casa. Ed è proprio uno di questi, una donna luinese, ad averci inviato una lettera per condividere alcune riflessioni e chiedere maggior concretezza alla politica.

Ecco il testo della lettera.