Laveno, il Festival della Meraviglia con passeggiate fra poesie e pensieri del possibile

(Foto di Paolo Ferretti)

Dal 12 al 28 maggio, nella splendida cornice di Laveno Mombello avrà luogo il “Festival della Meraviglia”, una ricca rassegna di talk, spettacoli, laboratori e incontri faccia a faccia con esperti e professionisti del mondo dello sport, dell’arte, della scienza, dell’artigianato, dell’attivismo, dell’educazione e della cultura. In programma anche diverse mostre, che si prolungheranno fino al 28 maggio.

L’evento, promosso da Casanova aps in collaborazione con il Comune di Laveno Mombello, nasce dall’idea di dare vita a una narrazione corale dello stupore come bisogno esistenziale, antidoto alla noia in un mondo in cui tutto sembra già detto, già fatto e già visto. La meraviglia, come raccontano gli organizzatori, rappresenta lo stupore dell’anima, un sentimento di dolce spaesamento, l’incontro con l’imprevedibile, così che questa manifestazione nasce come occasione preziosa di posare un nuovo e diverso sguardo sul mondo.

Trenta eventi disseminati in diverse location e realtà del territorio, con oltre mille posti a disposizione: Villa De Angeli Frua, Le Officine dell’Acqua, il Liceo Vittorio Sereni, la Scuola dell’Infanzia Luciano Scotti e il Museum of Anthropocene Technology. In questi luoghi si svolgerà un ricco programma con ospiti di rilievo, insieme a giovani talenti.

Ecco gli ospiti presenti

Piergiorgio Odifreddi domenica 14 maggio racconterà come dall’incontro casuale con un libro si sia accesa la sua passione per la matematica.

Michele De Lucchi sarà presente con la sua “Wunderkammer”, un universo caotico, un’installazione che dialogherà con una mostra al MiDeC – Museo Internazionale del Design Ceramico a Cerro – dove viene esposta una vetrina della Società Ceramica Italiana progettata da Piero Portaluppi per la prima Biennale di Monza nel 1923.

Michele Sangineto e Pietro Pirelli saranno protagonisti di un incontro sabato 13 maggio in cui liutaio del legno dialogherà con il liutaio della pietra e della luce.

Paolo Mazzucchelli, CEO di Alfa Srl, parlerà della sfida della siccità.

Tra i più giovani spiccano Gemma Galli, campionessa mondiale di nuoto artistico, che domenica 14 maggio parlerà di come proprio un sentimento di meraviglia abbia reso possibile la realizzazione del suo sogno sportivo; Marta Pizzolante, neuroscienziata; Francesca Greco, studentessa esponente del Consiglio Comunale dei Giovani di Laveno Mombello; Giovanni Ludovico Montagnani, attivista per il clima e Alice Gomiero, curatrice.

Il Festival inaugurerà venerdì 12 maggio alle ore 18 presso il giardino della Villa de Angeli Frua, con l’intervento del sindaco di Laveno Mombello, Luca Carlo Maria Santagostino, e dell’assessore alla Cultura della Regione Lombardia. A seguire la conferenza inaugurale del professor Mario Iodice dal titolo “Stupore, meraviglia, miracolo tra tradizione classica e biblica: note linguistiche”. Alle ore 21, presso le Officine dell’Acqua, il concerto inaugurale del Trio Calicantus “Musica oltre i confini”. Il giorno seguente, a esibirsi sarà il Trio Paolo Paliaga con lo spettacolo audio-visivo “Antropocene”.

L’intenzione degli organizzatori è di creare un grande evento quasi interamente gratuito, in cui il pubblico possa sperimentare la condivisione di ispirazioni ed esperienze e trovare nel dialogo e nell’ascolto due vie percorribili per la riscoperta della Meraviglia nella vita di tutti i giorni. Per rendere possibile tutto questo e per alimentare la partecipazione all’evento, è in corso una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzionidalbasso, dove è possibile contribuire alla realizzazione del Festival per poter portare con sé un’emozione, una scoperta, un’idea. Perché la meraviglia dura poco, ma si ricorda per sempre.

Tutte le informazioni sulla programmazione e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito www.festivaldellameraviglia.org e sui profili social “Festival della Meraviglia” (FB) e “Festivaldellameraviglia” (IG). È possibile fare una donazione sul sito web della piattaforma di crowdfunding Produzionidalbasso.

L’iniziativa è organizzata da Casanova APS e dal Comune di Laveno Mombello (VA), con il patrocinio di Regione Lombardia e dell’Università degli Studi dell’Insubria e gode del contributo dell’Associazione Culturale Europea e Alfa Srl. Per ulteriori dettagli e informazioni scrivere una mail all’indirizzo postmaster@festivaldellameraviglia.org o chiamare il numero 393 5039297.