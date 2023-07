A Bisuschio la seconda edizione del festival di teatro educazione “La Meglio Gioventù”

Tempo medio di lettura: 4 minuti

Prende il via oggi, venerdì 14 aprile, a Bisuschio, la seconda edizione de “La Meglio Gioventù”, festival nazionale di teatro educazione, che proporrà una vetrina di teatro professionista (unica in Italia) rivolta ai ragazzi della fascia 11-16 anni.

Il tema è “Io nel mondo”, che è lo spunto di riflessione a cui gli organizzatori – la compagnia Intrecci Teatrali – chiede di porre l’attenzione: «Crediamo che per poter cambiare le cose i protagonisti dobbiamo essere noi. Questo perché ognuno di noi ha il diritto di vivere su questa terra e ad ogni diritto ne consegue un dovere. Il nostro dovere riteniamo sia, in principio, partecipare attivamente alla vita comunitaria, esistiamo quindi siamo; e se siamo pensiamo e abbiamo diritto di esprimere il nostro pensiero e il dovere di ascoltare quello dell’altro. Solo così lavoreremo per il benessere del nostro mondo».

Ma allora la domanda è: «Qual è il nostro ruolo? Cosa possiamo fare per cambiare le cose? È giusto aspettare che siano gli altri a creare cambiamento (politica, il G8, eccetera) riducendoci ad incolpare l’altro del mal funzionamento, oppure crediamo che anche le nostre piccole azioni, i nostri pensieri possano iniziare a fare la differenza? Noi crediamo di si, crediamo che azioni e parole possano essere il cambiamento, possano iniziare a fare la differenza. Ciò che riteniamo fondamentale è seminare bellezza. E l’arte può farlo e gridarlo a gran voce. Così quest’anno chiederemo di provare a pensare al tema».

GLI SPETTACOLI (in scena al Teatro San Giorgio di Bisuschio)

VENERDÌ 14 APRILE, ORE 21:00

“Anime leggere – La poesia del teatro fisico” – Compagnia DEKRU

Lo spettatore è accompagnato in un viaggio pieno di risate nella commedia della vita, tra poesia e satira sociale. A volte come in un film 3D o in un’esperienza di realtà aumentata, altre come in una vecchia pellicola in bianco e nero. Ci si troverà nel vivo di un allegro circo, poi coinvolti nel dinamico gareggiare di atleti olimpionici ed in seguito si seguirà col fiato sospeso la storia d’amore di due statue viventi. Il tutto attraverso brevi scene mute nelle quali quattro artisti ora buffi, ora intensi, raccontano con uno sguardo al contempo ironico e delicato la nostra vita.

SABATO 15 APRILE, ORE 10:00

“Liberatutti” – Compagnia SCENA MADRE

«Io non accetto di perdere, non lo accetto proprio. L’ho imparato dalla vita. Per me contano la grinta e l’aggressività, la determinazione e la

concentrazione sui propri obiettivi. Io ho la missione di vincere». Lo spettacolo “Liberatutti” desidera proporre una riflessione sul tema dello sport. Sport come attività di cui tutti facciamo esperienza. Sport come microcosmo dove impariamo la relazione con l’altro, il confronto. Sport come luogo dove dovremmo imparare lo spirito di squadra e ad accettare la sconfitta… ma dove troppo spesso si impara invece il culto della vittoria a tutti i costi, il successo individuale a scapito della collaborazione e dello spirito di squadra. L’impegno totalizzante ed assoluto, privo di sfumature. Quattro ragazzi alle prese con un percorso insolito: abbandonare questo approccio malsano verso lo sport per riscoprirne la vera essenza che ormai hanno dimenticato, quella fatta di collaborazione, gioco, divertimento, spirito di squadra, immaginazione. Come si fa a smettere di prendere in giro chi perde? Come ci si libera di certi ragionamento iper-competitivi che ormai ci sono entrati in testa? Perché, se è impossibile vincere sempre, è così difficile saper perdere?

SABATO 15 APRILE, ORE 21:00

“Nascondino” – Cooperativa Montessori Brescia

“Nascondino” è la storia di Gio, un adolescente fermamente convinto che nessuno lo ami. Non i suoi genitori o i suoi insegnanti, per non parlare dei suoi compagni di scuola, che lo scherniscono costantemente e lo affliggono con umilianti torture e violenze crudeli. Decide, quindi, di fuggire da quel mondo ostile e nascondersi nel suo rifugio segreto. Tutti lo cercano per giorni senza successo, finché Mirko, uno dei suoi compagni di classe, più vicino al gruppo dei bulli, lo trova per caso durante una passeggiata. Gio lo prega di non rivelare il suo segreto, rendendolo complice del suo piano, e costringendo la loro relazione a prendere una svolta inaspettata.

VENERDÌ 21 APRILE, ORE 21:00

“L’inganno” – Compagnia Caracò – Alessandro Gallo

Partendo dal suo vissuto disegna, con ironia, rabbia e dolore i volti di una Napoli madre-coraggio che si scontra, quotidianamente, contro il peso claustrofobico di un familismo che trasforma la bellezza dei vincoli solidali tra famiglie in comportamenti omertosi, in silenzi e sguardi dalle sfumature mafiose.

SABATO 22 APRILE, ORE 10:00

“Play with me” – Compagnia Arearea

Sulla scena ci sono una danzatrice e un attore. Io sto alle musiche. Loro si mettono alla prova in una gara a chi sa più giochi. Sono rinchiusi in un quadrato, forse è la loro stanza. Noi la chiamiamo Stoffalandia. Stoffalandia ha un principe. Il Principe Divano. È un adolescente senza corona ma per trono ha un comodo sofà. Al suo fianco una certa Ludmilla. Ha le sembianze del gatto. È una creatura che ama la natura. Un’ipotetica festa di compleanno cambia tutto. Un regalo speciale arriva tra i due. E i giochi cambiano in fretta.

SABATO 22 APRILE, ORE 21:00

“Lemon Therapy” Compagnia Quinta Parete

“Lemon Therapy”, una commedia leggera ma non superficiale, che non vuole solo far ridere, non pretende di dare risposte, lascia spazio alla riflessione e lancia provocazioni sul tema, senza scimmiottare o prendere in giro il mondo adolescenziale ma cogliendo l’ironia, la crudeltà e la tragicità di quella complicata età.

Per consultare il programma definitivo cliccare qui, per conoscere più da vicino gli ospiti di tutti gli appuntamenti, cliccare qui.