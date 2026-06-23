Sicurezza stradale, dalla Regione 3 milioni ai Comuni lombardi: 225mila euro per il Varesotto

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Regione Lombardia conferma il proprio impegno a favore della sicurezza stradale e della riqualificazione delle infrastrutture locali. La Giunta regionale ha infatti approvato un provvedimento che mette a disposizione 3 milioni di euro per finanziare 27 interventi distribuiti in nove province lombarde, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e rendere più sicuri gli spostamenti di cittadini, automobilisti, ciclisti e pedoni.

La delibera, proposta dall’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, disciplina l’accesso ai contributi regionali destinati ai Comuni per opere di manutenzione straordinaria delle strade, messa in sicurezza di ponti, riqualificazione della rete viaria e interventi finalizzati a una mobilità più efficiente e sostenibile.

I Comuni interessati potranno presentare domanda attraverso la piattaforma regionale Bandi e Servizi entro il 15 settembre 2026.

«Regione Lombardia conferma ancora una volta la propria attenzione verso la sicurezza stradale e il miglioramento della rete viaria locale – ha dichiarato l’assessore Terzi -. Attraverso questo provvedimento mettiamo a disposizione dei Comuni risorse importanti per realizzare interventi attesi dai territori, migliorando la qualità delle infrastrutture a servizio dei cittadini. Confidiamo nella massima collaborazione degli enti locali affinché le domande vengano presentate in tempi rapidi e le risorse possano tradursi rapidamente in opere concrete».

Gli interventi finanziabili genereranno investimenti complessivi per oltre 5,6 milioni di euro. I 3 milioni stanziati dalla Regione derivano dalla legge di bilancio regionale 2026 nell’ambito del Piano Lombardia e si aggiungono alle ingenti risorse già investite negli ultimi anni sul territorio.

Nel quinquennio scorso, infatti, grazie al Piano Lombardia sono stati finanziati complessivamente 750 interventi per un valore di circa 540 milioni di euro, di cui 390 milioni coperti direttamente da fondi regionali.

Per quanto riguarda la provincia di Varese, il provvedimento interessa due Comuni: Bisuschio e Caravate, che potranno beneficiare complessivamente di 225 mila euro di contributi regionali destinati a opere di miglioramento e messa in sicurezza della viabilità locale.

Un sostegno che punta a garantire infrastrutture più moderne ed efficienti, contribuendo a migliorare la qualità della mobilità e la sicurezza quotidiana dei cittadini.