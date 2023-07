Comunità Montana Valli del Verbano cerca due educatori professionali

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Comunità Montana Valli del Verbano assume due educatori professionali, a tempo pieno (36 ore) con contratto a tempo determinato di 36 mesi da adibire all’area sociale: un’ottima opportunità professionale per specialisti del settore e giovani neolaureati.

L’area sociale dell’ente montano non consiste solo nel Servizio Sociale Associato, che opera in 25 Comuni convenzionati e in altri anche esterni all’ente, ma comprende anche il Servizio Tutela Minori, il NIL – Nucleo di Inserimento Lavorativo e il SIS – Sevizio di Inclusione Sociale.

Molti servizi sono attuati in concerto con enti ed istituzioni presenti sul territorio quali ATS, ASST, Regione Lombardia, Centri per l’Impiego (Provincia di Varese) e gestiti da equipe multidisciplinari composte di assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali sanitarie e socio-pedagogiche.

«Il servizio svolto è ormai considerato strategico e di primaria importanza a presidio di una realtà come la nostra, di provincia, di paese, che soffre per situazioni sino a pochi anni fa impensabili – commenta Emilio Ballinari, assessore al sociale di Comunità Montana Valli del Verbano – Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un forte incremento della richiesta di intervento in ambito sociale. Conosciamo l’impegno profuso e l’importanza dell’azione che le nostre operatrici pongono sul territorio, sia intervenendo sulle emergenze sia tramite azioni preventive».

«È un’ottima opportunità per dedicarsi alla propria vocazione ma anche per crescere professionalmente in un ente pubblico – prosegue l’assessore – Il nostro territorio oggi più che mai ha bisogno di questi professionisti. Cerchiamo serietà e specialisti del settore per un incarico delicato come è lavorare nel sociale: a contatto con le fragilità della nostra società. Siamo coscienti della difficoltà di reperire le figure professionali idonee, ma continueremo a lavorare per rafforzare il servizio e per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della formazione e sulle possibili occasioni professionali che possono nascere dall’ambito sociale».

Le candidature dovranno essere inviate entro il 26 aprile e maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina web https://vallidelverbano.va.it/selezione-pubblica-n-2-educatori/.

Comunità Montana Valli del Verbano ha da poco aperto la pagina LinkedIn. Ancora in evoluzione, lì saranno pubblicate anche le offerte lavorative future: https://www.linkedin.com/company/comunit%C3%A0-montana-valli-del-verbano-cmvv/