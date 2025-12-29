Varese | 29 Dicembre 2025

Nel 2025 ASST Sette Laghi rafforza l’organico: +75 persone, a fronte di oltre 500 nuovi assunti

Ben 89 le procedure di assunzione espletate nel corso dell’anno dall’azienda sosciosanitaria per incrementare l’organico sanitario e dirigenziale

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L’impegno di ASST Sette Laghi nel reclutamento di nuovi professionisti si conferma particolarmente intenso anche nel 2025: nel corso dell’anno giunto ormai alla fine sono state infatti espletate 89 procedure di assunzione, tra bandi di concorso e avvisi pubblici.

Nel dettaglio, 27 concorsi sono stati dedicati alla dirigenza medica, affiancati da 15 avvisi. Per quanto riguarda il personale infermieristico, resta aperto fino al 31 dicembre 2025 un avviso per assunzioni a tempo determinato con procedure accelerate, oltre all’espletamento di due concorsi per assunzioni a tempo indeterminato e ad uno specifico per infermieri pediatrici.

A fronte di questo significativo sforzo sul fronte del reclutamento, l’organico aziendale ha registrato nel 2025 una crescita complessiva del 2%.

Nel corso dell’anno sono stati assunti complessivamente 502 nuovi operatori, tra cui 122 medici, di cui 55 specializzandi assunti con Decreto Calabria, 12 specialisti a tempo determinato e 55 specialisti a tempo indeterminato. per il comparto, sono entrati 99 infermieri, 27 ostetriche, 88 operatori socio-sanitari (OSS), 16 tecnici di laboratorio, 4 tecnici di radiologia, 8 dietisti.

Particolare attenzione è stata riservata anche all’area della Riabilitazione, che ha visto l’ingresso di 42 nuovi professionisti tra educatori, fisioterapisti, logopedisti, ortottisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, psicomotricisti e terapisti occupazionali.

Nel medesimo periodo, 427 operatori hanno lasciato ASST Sette Laghi. Al netto delle cessazioni, l’area della dirigenza registra una crescita complessiva del 5%, con un contributo del +4% da parte dei medici e del +15% della dirigenza sanitaria non medica. L’area del comparto si mantiene sostanzialmente stabile, con un incremento complessivo dell’1%: in particolare, l’organico infermieristico non presenta variazioni significative, mentre si registra un importante aumento del personale della riabilitazione (+17%).

Lo sguardo è già rivolto al 2026, per il quale sono in programma nuovi concorsi e avvisi. A gennaio sarà pubblicato il bando per l’assunzione di dirigenti medici specialisti in Geriatria, Endocrinologia e Scienza dell’Alimentazione e Dietetica, oltre ad un avviso per il reclutamento di tecnici audioprotesisti.

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