Ottima esperienza svizzera per la Canottieri Luino a Melano

Ieri regata nazionale svizzera a Melano, sullo stesso lago (Ceresio) su cui la Canottieri Luino si allena a Lavena Ponte Tresa. Presenti numerosi club da Ticino e Svizzera interna e alcuni club italiani, oltre al comitato Lombardia. Risultati di buon livello, a conferma della bontà degli allenamenti svolti duranti l’inverno.

Podi e soddisfazioni in una domenica internazionale. La vogatrice gialloblù Alice Garofalo è stata selezionata per affrontare la competizione con i colori della Lombardia e si è classificata prima nel doppio Under 15 insieme ad Asia De Lorenzi della Canottieri Menaggio.

Quattro i successi luinesi a firma del doppio Master di Luca Manzo e Fabrizio Sorrentino, del 2 senza Under 19 di Emma e Arianna Tosi, del doppio Under 15 di Andrea Piazza e Marco Ronzoni, del doppio Under 17 di Aurora Morandi e Alice Garofalo.

Morandi è seconda in singolo e sono premiati con l’argento anche gli sforzi del doppio leggero di Martina Bonalumi e Maryam Afgei e del 4 di coppia Under 15 di Andrea Piazza, Marco Ronzoni, Darius Grigore e Lorenzo Segato. Bronzo per il doppio Under 15 di Darius Grigore e Lorenzo Segato, quarti i compagni Emanuele Buzzi e Nicolò Ioannoni.