Bottino da 13 medaglie per la Canottieri Luino sul Lago di Varese

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Durante il weekend tra sabato 6 e domenica 7 giugno, si è tenuta sulle acque del Lago di Varese, la terza regata regionale, riservata ad Allievi, Cadetti, Master e Pararowing, valida per il Trofeo D’Aloja e il campionato di Lombardia, dedicato al settore agonistico. L’evento presentava ben oltre 1000 gli atleti in gara rappresentanti circa 40 società remiere lombarde.

Questa è l’ultima sfida lombarda prima dei due appuntamenti più importanti della stagione agonistica e giovanile: i campionati italiani Under 17, che si svolgeranno sabato 20 e domenica 21 giugno a Varese ed il Festival dei Giovani “Gian Antonio Romanini”, che si terrà dal 3 al 5 luglio a Ravenna.

Durante il sabato, il team gialloblù della Canottieri Luino ha conquistato 13 medaglie, di cui 2 ori, 5 argenti e 6 bronzi e ha ottenuto importanti risultati con la vittoria in solitaria per il doppio di Andrea Putignano e Mattia Melone nel doppio Allievi B1 e per il quattro di coppia Cadetti di Carmine Melone e Tommaso Seminatore misto con Canottieri Tremezzina. Mentre il 7,20 Cadetti di Seminatore, Carmine Melone nel singolo Cadetti, Enea Casnedi nel 7,20 Allievi C, il 7,20 Allievi B2 di Stefano Staiano e Alessandro Fantinato nel 7,20 Allievi B1, durante la sua prima gara, hanno ricevuto la medaglia d’argento.

Nel frattempo sul terzo gradino del podio vi sono Federico Della Terza nel 7,20 Cadetti, Elena Fantinato, Alessandra Camboni e Gea Luca nel misto Canottieri Milano nel quattro senza Cadette, Laila Funaro e Giulia Gomiero nel doppio Cadette, Marco Ghilardi nel 7,20 Allievi C, Sami Alicajic nel 7,20 Allievi B2 ed Elena Fantinato nel 7,20 Cadette.

Quarto posto per il doppio Cadette di Nicol Boni e Vanessa Bianchi, per il 7,20 Allievi C di Gioele De Witt, Edoardo Rinaldi nel 7,20 Allievi B1, Leonardo Mechelli e Della Terza nel doppio Cadetti, Boni nel singolo Cadette, Laila Funaro e Gomiero nel due senza Cadette e Luca nel 7,20 Cadette. La quinta piazza è stata inoltre ottenuta da Mechelli e Diego Bassi D’Alessio entrambi nella specialità del 7,20 Cadetti, per il doppio Allievi C di Francesco Loguergio e, al suo debutto, Pietro Ferrari, per il 7,20 Allieve C di Giada Cassano e Bianchi nella specialità del singolo Cadette.

Sesta posizione per Camboni nel 7,20 Cadette e la quarta piazza della più piccola della squadra, Nimue Funaro, che ha partecipato all’esibizione dedicata agli Allievi A sulla distanza di 250 metri.

Ottime prestazioni anche per la squadra agonistica nella giornata di domenica: dopo aver superato la fase di qualificazione, tagliano il traguardo, a un passo dal podio, la singolista Aurora Morandi nella categoria Under 19, e il quattro di coppia Under 17 di Emanuele Fognini, Tiago Funaro, Nicolò Morazzoni ed Emanuele Buzzi. Quinta piazza sempre per Morandi che si è messa in gioco nella finale del singolo Senior.

Chiude in settima posizione il quattro senza Under 17 di Daniel Paganotto, Cristian Bassi D’Alessio, Filippo e Nicolò Morazzoni.